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空服員拋飛重摔「手腳骨折」　科學家警告：嚴重亂流數量恐翻倍

▲▼飛機。（圖／CFP）

▲新加坡航空的亂流事故，再度引發人們對於飛航安全的關注。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

新加坡航空一架航班21日遭遇嚴重亂流，釀成1死30多傷。CNN指出，亂流仍是最常見的航空事故種類之一，受傷案例更高達80%都是空服員，有人被拋飛重摔後四肢骨折，也有人因此失去工作能力。而科學家指出，由於氣候變遷的關係，未來幾十年，嚴重亂流數量可能翻漲至2倍或3倍。

美國聯邦航空總署（FAA）數據顯示，在非致命事故中，亂流是空服員及乘客受傷的主因。美國國家大氣研究中心（NCAR）也指出，亂流造成的受傷、延遲與損壞，每年為美國航空公司帶來高達5億美元損失。

對於乘客而言，繫好安全帶就是避免受傷的最佳方式，但空服員卻更容易暴露在風險中。

美國空中服務員協會（AFA）主席、擁有20多年資歷的尼爾森（Sara Nelson）說，「我們最可能受傷，因為我們要站起來，推著300磅（約150公斤）的餐車工作。」她曾聽過，有同業被多次扔到天花板上又摔下來，最終導致手腳骨折，「有人失去了腳趾或工作能力，或者因為持續受傷，好多年無法工作。」

▲▼ 飛機。（示意圖／CFP）

▲科學家預測，未來嚴重亂流可能倍增。（示意圖／CFP）

美國目前每年約有6.5萬架飛機遭遇中度亂流、另有5500架左右遭遇嚴重亂流，但這些數字可能注定增長。

英國雷丁大學大氣科學教授威廉斯（Paul Williams）認為，氣候變遷正在改變亂流型態，他執行的電腦模擬結果顯示，「在未來幾十年，嚴重亂流可能翻漲至2倍或3倍。」此發現不僅獲得觀察人士證實，也讓人注意到「晴空亂流」（clear air turbulence），它缺乏雲或風暴等任何肉眼可見徵兆，總是突然來襲，難以躲避。

威廉斯也預測，到了2050年至2080年，晴空亂流將在全球範圍顯著增加，尤其是在最繁忙的航線上。此外，亂流的平均持續時間也會拉長，「通常，在跨大西洋航班中，你可能遇到10分鐘的亂流。我認為，在未來幾十年，這可能增加到20分鐘或半小時。」

美國國家運輸安全委員會（NTSB）在2021年一場關於亂流的公開會議上，已經要求制定更嚴格的安全帶規範，改善亂流通報與訊息共享系統等。不過，這不意味著飛行變得不安全。威廉斯強調，「飛機按照非常高的標準打造，可以承受從未預期會遇到的最嚴重亂流，即使在未來也是如此。」

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