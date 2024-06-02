國3北上三鶯段翻車事故　緊接普重機國道狂飆…大塞車

記者陸運陞／新北報導

國道3號北向今天（2日）下午連續發生2起事故，除了讓國道警方疲於奔命，也嚴重造成交通堵塞。起初在49.9公里處，發生一起2車擦撞，導致翻車事故，警方正在排除時，緊接著後方又有一輛普通重型機車，在國道狂飆，所幸即時在50公里處攔下，2起事故都未造成人員傷亡。

▲劉男疑似精神不濟，誤將機車騎上國道，所幸警方即時攔下。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，國道3號北向49.9公里三鶯路段，今天下午1點8分時，一部轎車行駛在國道內側車道，疑似操作不當，導致與外側車道轎車發生擦撞，再撞擊護欄後翻覆，警消抵達，雙方都無人受困，也無明顯外傷，並不需要就醫，經酒測，雙方也無酒駕情況。

才過6分鐘，國道警方發現，一輛普通重型機車，從77公里處騎進國道，並往北方向騎行，原本處理翻車事故的警方，連忙又在50公里處實施車道管制，即時將30多歲的劉姓男子攔下；劉男表示，因路況不熟才會誤上國道，警方發現劉男精神恍惚，連忙通知家屬到場，家屬表示，昨天（1日）劉男因心情低落，就不知去向，幸好警方及時將他攔下，並預防性送往醫院觀察治療。

▲國道3號北上49.9公里處，發生2部轎車擦撞，其中一輛轎車翻覆。（圖／記者陸運陞翻攝）

國道警察第6大隊表示，駕車上路若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分。駕車行駛高速公路除應保持足夠之行車安全距離外，亦應隨時注意車前之狀況，以確保自身以及其他用路人之安全。

並強調，機車駕駛人若使用導航，應注意設定為機車模式，並應依標誌標線指示行駛。機車若違規行駛國道將依據道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，可處新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。倘若機車騎士誤上國道，應立即停靠路肩後人員至護欄外等安全處所撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛之安全。

▲國道3號北上約50公里處，接連發生2起事故，導致車流大受影響。（圖／記者陸運陞翻攝）