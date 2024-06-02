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2024Q1全球黃金儲備國排名　美國居首、台灣名列第12

▲黃金,金價。（圖／視覺中國CFP）

▲台灣的黃金儲備在全球排名第12。（示意圖／視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

世界黃金協會（World Gold Council）公布2024年第一季各國黃金儲備排名，第一名是美國、德國居次、義大利排行第3，至於台灣則是名列第12名，擁有423.63公噸黃金儲備，儲備價值約282.25億美元（新台幣9160億元）。

富比世報導，黃金儲備對於國家經濟穩定至關重要，可以當作一種可靠的價值儲存方法，特別是在金融不穩定時期。現階段由於全球經濟不確定性增加，各國對黃金儲備的需求持續上升。

根據世界黃金協會公布的名單，第一名為美國，擁有8133.46公噸黃金儲備，相當於5790億美元（約新台幣18兆元），第二名是德國，黃金儲備3352.65噸、相當於約2386.6億美元（約新台幣7.7兆元），第三名是義大利，擁有2451.84公噸黃金儲備，相當於約1745.5億美元（約新台幣5.6兆元）。

排行第4至10名分別是法國（2436.88公噸）、俄羅斯（2332.74公噸）、中國（2262.45公噸）、瑞士（1040公噸）、日本（845.97公噸）、印度（822.09公噸）和荷蘭（612.45公噸）。

其中，榜首美國的黃金儲備量幾乎是第2名至第4名的總和，前10名包括3個亞洲國家，分別是中國、日本及印度。

排名第11至20名依序為土耳其（570.30公噸）、台灣（423.63公噸）、葡萄牙（382.63公噸）、波蘭（359.89公噸）、烏茲別克（357.69公噸）、沙烏地阿拉伯（323.07公噸）、哈薩克（310.62公噸）、英國（310.29公噸）、黎巴嫩（286.83公噸）和西班牙（281.58公噸）。

報導也整理出各國持有黃金儲備的幾個原因，除了黃金被認為是穩定可靠的價值儲藏手段，在歷史上，黃金也發揮著支撐國家貨幣價值的作用，多樣化也是另個關鍵，黃金屬於一種有形資產，透過在儲備中持有黃金，各國可讓其整體投資組合多樣化，這種多樣化有助減輕與其他資產價值波動有關的風險。

再來，黃金與美元的反向相關性增強黃金的吸引力，也就是當美元貶值時，黃金價值往往會升值。另外，黃金儲備在國際貿易與金融中發揮作用，部分國家使用黃金解決貿易失衡或作為貸款抵押品。在危機期間，黃金也能起到保值的作用，在經濟衰退或地緣政治不穩定的情況下，黃金價值往往會上升，抵禦通膨與貨幣貶值。

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