規劃成立「體育暨運動發展部」　賴清德：預計年編200億預算

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨（31日）晚間出席「2024台灣國際田徑公開賽開幕典禮」時表示，將規劃成立「體育暨運動發展部」，希望透過組織變革，推動全民運動，提升體育運動專業，並促進運動產業發展，同時，也期盼未來能多舉辦國際級賽事，讓台灣選手能與國際一流選手互相交流，提升實力。

賴清德提到，「2024台灣國際田徑公開賽」6月1日在台北田徑場正式登場，本屆將有來自18個國家、近600位一流選手同場競技。他也表示，要代表政府及人民祝福賽事圓滿成功，每位選手都能有最傑出的表現。

而賴清德也說 ，他要藉這個機會歡迎亞洲田徑總會達賴(Dahlan Jumaan Al-Hamad)主席及世界各國的貴賓來到台灣，並感謝田徑協會多年來的努力，不僅讓賽事規模不斷變大，也讓賽事升級，這對臺灣非常重要，他也要在此向大家表達敬意。

▲總統賴清德出席「2024台灣國際田徑公開賽開幕典禮」。（圖／總統府提供）

此外，賴清德指出，未來新政府會與大家共同努力，推動台灣體育發展，並且規劃成立「體育暨運動發展部」，希望透過組織變革，推動全民運動，提升體育運動專業，促進運動產業發展。

賴清德強調，未來預計每年將編列200億元體育預算，鼓勵舉辦國際級賽事，讓台灣選手可以與國際一流選手互相交流，提升實力，並且能以運動會友，讓許多台灣運動迷可以不必出國就能觀賞到一流選手的表現，這些都是政府的共同目標。