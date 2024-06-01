　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

規劃成立「體育暨運動發展部」　賴清德：預計年編200億預算

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨（31日）晚間出席「2024台灣國際田徑公開賽開幕典禮」時表示，將規劃成立「體育暨運動發展部」，希望透過組織變革，推動全民運動，提升體育運動專業，並促進運動產業發展，同時，也期盼未來能多舉辦國際級賽事，讓台灣選手能與國際一流選手互相交流，提升實力。

賴清德提到，「2024台灣國際田徑公開賽」6月1日在台北田徑場正式登場，本屆將有來自18個國家、近600位一流選手同場競技。他也表示，要代表政府及人民祝福賽事圓滿成功，每位選手都能有最傑出的表現。

而賴清德也說 ，他要藉這個機會歡迎亞洲田徑總會達賴(Dahlan Jumaan Al-Hamad)主席及世界各國的貴賓來到台灣，並感謝田徑協會多年來的努力，不僅讓賽事規模不斷變大，也讓賽事升級，這對臺灣非常重要，他也要在此向大家表達敬意。

▲總統賴清德出席「2024台灣國際田徑公開賽開幕典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「2024台灣國際田徑公開賽開幕典禮」。（圖／總統府提供）

此外，賴清德指出，未來新政府會與大家共同努力，推動台灣體育發展，並且規劃成立「體育暨運動發展部」，希望透過組織變革，推動全民運動，提升體育運動專業，促進運動產業發展。

賴清德強調，未來預計每年將編列200億元體育預算，鼓勵舉辦國際級賽事，讓台灣選手可以與國際一流選手互相交流，提升實力，並且能以運動會友，讓許多台灣運動迷可以不必出國就能觀賞到一流選手的表現，這些都是政府的共同目標。

ET快訊
孫安佐突開直播怨爸媽「我很清醒」！　懶和孫鵬說話：他太誇張了
快訊／黃仁勳成功開出漂亮好球！
快訊／EXID Hani結婚了！「遇到想一起走去下的人」曬頭
快訊／返家遭鐵捲門夾脖子！　12歲男童死亡
快訊／表弟奪FMVP！　雲豹宣布發730萬獎金
巧遇「亮綠色青蛇」！　絕美照片千人驚呼
南北韓持續敵對！　金正恩嚴禁北韓小孩取「這名字」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2藍黨員獲提名考試委員「國民黨要求說明」　綠委嘆心胸狹隘

黃國昌遭撤獎　蘇巧慧嘆可悲：只在直播小框框享受同溫層喝采

規劃成立「體育暨運動發展部」　賴清德：預計年編200億預算

國會改革法通過　議員酸蔣萬安竟「尊重」擴權惡法恐傷民調

卓榮泰下週起分四梯宴請綠委　強化行政、立院聯軍備戰國會攻防

傳賴清德擬啟動院際協調權　總統府：目前無相關規劃

大巨蛋辦演唱會被柯文哲綁死？　民眾黨反擊李四川：配合議員政治操作

沒人說大巨蛋不能開演唱會！　柯文哲：逃生計畫做完當然可以開

支持創新高！裴洛西也挺台參與WHA　外交部：感謝友好國家堅定助我

罷免浪潮再起？吳思瑤、徐巧芯、葉元之等遭點名　媒體人分析成功率

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

重機騎士停紅燈被名車撞　男乘客拿刀開嗆：來互X啊

2藍黨員獲提名考試委員「國民黨要求說明」　綠委嘆心胸狹隘

黃國昌遭撤獎　蘇巧慧嘆可悲：只在直播小框框享受同溫層喝采

規劃成立「體育暨運動發展部」　賴清德：預計年編200億預算

國會改革法通過　議員酸蔣萬安竟「尊重」擴權惡法恐傷民調

卓榮泰下週起分四梯宴請綠委　強化行政、立院聯軍備戰國會攻防

傳賴清德擬啟動院際協調權　總統府：目前無相關規劃

大巨蛋辦演唱會被柯文哲綁死？　民眾黨反擊李四川：配合議員政治操作

沒人說大巨蛋不能開演唱會！　柯文哲：逃生計畫做完當然可以開

支持創新高！裴洛西也挺台參與WHA　外交部：感謝友好國家堅定助我

罷免浪潮再起？吳思瑤、徐巧芯、葉元之等遭點名　媒體人分析成功率

印度大選落幕　選委會6／4日開票

孫安佐突開直播怨爸媽「我很清醒」！　懶和孫鵬說話：他太誇張了

玩一趟歐洲「女友爸媽財力驚呆他」　回台趕緊分手！網看傻

2藍黨員獲提名考試委員「國民黨要求說明」　綠委嘆心胸狹隘

男繼承近10億元遺產　貪財女友「下毒狠殺」做白工！一切竟是騙局

鯉魚潭競渡龍舟點睛開光！今年45隊1200選手參加　加辦仲夏嘉年華

川普被定罪「川粉怒了」！　競選團隊：一天湧17億台幣捐款

抽菸拿生命當賭注！門諾戒菸門診成功率逾半　醫：戒菸永不嫌晚

揪11歲女童4度開房！渣男害她懷孕墮胎　辯「以為她16歲」被打臉

英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」！　玩笑開過頭被解雇

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

萬安警報響？蔣萬安這次牽手李多慧　昔與林襄自拍

破3百位律師籲立院接受政院覆議　「強迫人民接受調查的保障不足」

王義川監控說可用不重複人流解套？翟神打臉了

韓國瑜趁空檔與立委餐敘！團體照曝光　嗨喊：與自家人餐敘很愉快

藍修法若過罷免難度提高30％！吳崢揭數據

遭撤銷NATPA獎項！黃國昌發聲回擊

NCC報告：3大電信從未給青鳥行動人流資訊

罷免浪潮再起？吳思瑤、徐巧芯、葉元之等遭點名　媒體人分析成功率

綠遞案修憲廢考監「國民黨不奉陪」　提案綠委籲：有共識大家來談啊

掰了！黃國昌遭撤銷獎項　北美洲台灣人教授協會：他破壞台灣民主

文武雙全張嘉郡！緊站韓國瑜旁擋下垃圾攻擊　揭1事讓她緊守主席台

評／藍推國會改革「吃緊弄破碗」　錯估憲政延長戰遭綠反攻

白議員批警抓酒駕！蕭敬嚴：垃圾民代應被全民唾棄

快訊／30綠委連署提案修憲「廢考監」　喊話韓國瑜成立修憲委員會

更多熱門

相關新聞

黃偉哲為台南農特產銷日再下一城

黃偉哲為台南農特產銷日再下一城

台南市政府積極結合推動農特產外銷，近年與永旺九州株式會社密切合作，將台南的鳳梨、芒果上架到該公司旗下超市，屢獲佳績，台南市長黃偉哲1日親自出席在日本熊本永旺夢樂城(AEON Mall KUMAMOTO)盛大舉辦的台灣展(Taiwan Fair)開幕式，與超人氣的熊本熊連袂大力行銷台南的農特產以及觀光優勢。

傳賴清德擬啟動院際協調權　總統府：目前無相關規劃

傳賴清德擬啟動院際協調權　總統府：目前無相關規劃

美超微梁見後曝AI供應鏈仍缺料　稱「碰到黃仁勳會跟他要」

美超微梁見後曝AI供應鏈仍缺料　稱「碰到黃仁勳會跟他要」

民進黨提廢考監　朱立倫：最大矛盾是賴清德提考委名單

民進黨提廢考監　朱立倫：最大矛盾是賴清德提考委名單

世衛行動團返國！雙邊會談達43場「疫後最多」

世衛行動團返國！雙邊會談達43場「疫後最多」

關鍵字：

賴清德體育暨運動發展部台灣台灣國際田徑公開賽

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐回台首直播！

狄鶯驚爆想離婚！受夠孫家人

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

五月天阿信神隱網路7天　深夜突發聲

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

兒患罕病「智商只有2-4歲」！

楊繡惠88歲爸阿西突癱軟急診

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

更多

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面