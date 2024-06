世衛行動團返國！邱泰源：雙邊會談43場疫後最多　挺台國家創新高

▲衛福部長邱泰源出席世衛行動團返國記者會。(圖/記者洪巧藍攝)

記者洪巧藍/台北報導

台灣已經連續8年沒有獲邀參與世界衛生大會(WHA),衛福部長邱泰源仍依照往例率世衛行動團赴日內瓦展開一連串活動,今(1)日清晨返抵國門。邱泰源表示,無法受邀他感到相當遺憾,已於5月27日遞交抗議函,對WHO及中國表達嚴正抗議。他也分享成果,今年有多達26國家與歐盟等替我國發聲,支持台灣力道更勝以往;進行雙邊會談多達43場,皆創下疫情後最高紀錄。

第77屆世界衛生大會於本(113)年5月27日至6月1日於瑞士日內瓦召開,新任衛福部長邱泰源首度率世衛行動團,今日舉辦返國記者會,包含行動團發言人石崇良、衛福部次長周志浩、國際合作組主任施金水等人列席。

邱泰源表示,衛福部對世界衛生組織(WHO)因政治干擾未邀請台灣出席本屆世界衛生大會(WHA)深表遺憾與不滿。友邦聖文森和貝里斯就邀請台灣以觀察員身分參與WHA提案與中國代表進行2對2辯論,最終決定不將我國友邦提案列入議程,我方隨即遞交抗議函給世衛(WHO)秘書處,除了對WHO及中國表達嚴正抗議外,亦傳達我國參與國際社會意願與決心。

邱泰源指出,行動團此次在無法與會的情形下,仍努力與各國進行密集的雙邊會談,透過WHA這樣重要的國際場合,積極正向表達臺灣參與WHO及全球衛生事務之訴求,展現台灣的醫衛軟實力,在日內瓦舉辦多場專業論壇。

▲世衛行動團返國記者會,左起是國際合作組施金水主任、周志浩次長、邱泰源部長、石崇良署長。(圖/記者洪巧藍攝)

整體而言支持台灣的力道更勝以往,更多國家願意為台灣執言。邱泰源指出,包括26個友邦及理念相近國家都為台灣發言,包含美、日、英、加、澳、法、德等國。根據外交部資料,紐西蘭首度明確提及台灣,荷蘭則首度以強調不應遺漏任何人的方式間接表達對台灣的支持,比利時也以歐盟輪值主席國身分發言,呼籲不遺漏世界任何人及任何區域。

在雙邊會談部分,本次進行會談衛生官員層級更高,除了友邦之外,還包括美國、澳洲、德國、捷克、立陶宛等國家,以及世界醫師會(WMA)、世界牙醫聯盟(FDI),總計場次達43場,創下疫後最高紀錄。

邱泰源表示,雙邊會談包含很多以前沒有參與國家,合作、互動內容也都比以往更具體,包含全民健保、傳染病防治、健康促進、癌症防治、非傳染性疾病、心理健康、醫衛人員訓練、醫藥及菸害防制等各面相重要議題;這顯示過去一點一滴累積的努力造就今年的突破,證明世界各國支持台灣的力量也越來越大。

▲世衛行動團發言人、健保署長石崇良。(圖/記者洪巧藍攝)

邱泰源強調,我方會以專業務實的態度,持續強化與各國衛生部門與國際專業醫衛團體的合作,透過醫療衛生議題的實質交流,讓國際社會瞭解台灣不能參加 WHA 不僅影響臺灣人民的平等健康權,也是國際社會的重大損失。

邱泰源表示,WHO 憲章載明「人人皆應享受最高而能獲致之健康標準係基本人權,不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會狀況不同而有所差別」,本年世界衛生日主題「My Health, My Right」,以及世界衛生大會主題「All for Health, Health for All」不僅呼應了 WHO 憲章內容,也彰顯此一健康人權,不應有政治前提條件。

他說,台灣被排除在WHO之外,不僅是對台灣人民健康權益的漠視,也會造成全球健康安全以及防疫工作的缺口。衛福部再次呼籲WHO跳脫政治框架,以必要性、包容性、以及重要性的觀點,正視並接納台灣出席 WHA,參與全球衛生健康行動以及緊急醫衛事件網絡。