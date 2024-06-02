妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

▲原PO被老婆求歡到怕。（示意圖非當事人／取自免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

一名網友表示，和交往8年的女友先有後婚，孕前性慾本就不大的老婆，沒想到懷胎2月後竟然性慾大增，搖身一變成每晚求愛的慾女，起初讓他很開心，但後來卻變成快累垮他的地獄，也很怕撞擊會影響胎兒，讓他很苦惱才上網求助。

原PO在《Dcard》發文，他說老婆目前懷孕5個多月，孕肚已經很明顯了，讓他覺得很可愛，也常靠著肚肚聽聲音，希望寶寶可以遺傳老婆的長腿白皮膚，但幸福的背後還有讓他感到苦惱的事。

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過往性慾不大、偶爾還會拒絕求歡的老婆，在懷孕初期也因為怕影響胎兒而很少和原PO上床，但就在懷孕2個多月後，「有次她半夜摸我老二想做愛，她估狗說不要太大力就不會影響胎兒，後來開始每晚我們都會一次，起初這讓我很開心，殊不知這是地獄的開始。」

原PO表示老婆晚上的慣例開始變成「飯後運動」，有時候剛做完沒多久就要他再提槍上陣，半夜還會襲擊他，不給求歡就會情勒他，甚至霸王硬上弓，讓他有種被榨乾的感覺。隨著老婆肚子愈來愈大，性慾也愈來愈強。其實原PO很怕撞擊會影響胎兒，身為新手爸爸的他，決定求助網友意見。

網友紛紛留言，「也許荷爾蒙的改變讓她性需求激增，這也是正常的現象，不必在意太多，而且可以跟孕婦做是個很難得的機會，可以多把握」、「趁現在可以做趕快做吧，等小孩生了，就沒時間做了，每天晚上小孩在那邊哭，也沒心情做」、「覺得你要且做且珍惜，說不定有一天你會懷念，很累的話，吃點什麼補補」、「一定要珍惜！我跟你相反是老婆不給，加上小朋友出來後累到不想做，我直接一年半沒做。」

還有女網友表示，自己是剛生完3個月的30歲婦女，懷孕前色慾薰心，孕後反倒變成四大皆空，「建議：先做就對了！生完累到拉著老公遁入佛門」，而且她也說孕期間只要想做，真的要滿足，讓孕婦身心靈快樂，寶寶也會同樣到快樂。