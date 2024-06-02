　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

▲原PO被老婆求歡到怕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO被老婆求歡到怕。（示意圖非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

一名網友表示，和交往8年的女友先有後婚，孕前性慾本就不大的老婆，沒想到懷胎2月後竟然性慾大增，搖身一變成每晚求愛的慾女，起初讓他很開心，但後來卻變成快累垮他的地獄，也很怕撞擊會影響胎兒，讓他很苦惱才上網求助。

原PO在《Dcard》發文，他說老婆目前懷孕5個多月，孕肚已經很明顯了，讓他覺得很可愛，也常靠著肚肚聽聲音，希望寶寶可以遺傳老婆的長腿白皮膚，但幸福的背後還有讓他感到苦惱的事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過往性慾不大、偶爾還會拒絕求歡的老婆，在懷孕初期也因為怕影響胎兒而很少和原PO上床，但就在懷孕2個多月後，「有次她半夜摸我老二想做愛，她估狗說不要太大力就不會影響胎兒，後來開始每晚我們都會一次，起初這讓我很開心，殊不知這是地獄的開始。」

原PO表示老婆晚上的慣例開始變成「飯後運動」，有時候剛做完沒多久就要他再提槍上陣，半夜還會襲擊他，不給求歡就會情勒他，甚至霸王硬上弓，讓他有種被榨乾的感覺。隨著老婆肚子愈來愈大，性慾也愈來愈強。其實原PO很怕撞擊會影響胎兒，身為新手爸爸的他，決定求助網友意見。

網友紛紛留言，「也許荷爾蒙的改變讓她性需求激增，這也是正常的現象，不必在意太多，而且可以跟孕婦做是個很難得的機會，可以多把握」、「趁現在可以做趕快做吧，等小孩生了，就沒時間做了，每天晚上小孩在那邊哭，也沒心情做」、「覺得你要且做且珍惜，說不定有一天你會懷念，很累的話，吃點什麼補補」、「一定要珍惜！我跟你相反是老婆不給，加上小朋友出來後累到不想做，我直接一年半沒做。」

還有女網友表示，自己是剛生完3個月的30歲婦女，懷孕前色慾薰心，孕後反倒變成四大皆空，「建議：先做就對了！生完累到拉著老公遁入佛門」，而且她也說孕期間只要想做，真的要滿足，讓孕婦身心靈快樂，寶寶也會同樣到快樂。

ET快訊
快訊／回波抵達！　全台「降雨最高峰」來了
今全台防豪雨　「下最大」時間曝
孫安佐房間「一大桶符水」爸爸放的　「呸！我直接吐掉」
體育生偷拍多女　家長控北部知名高中淪「校園版N號房」
桃園3寶爸「持菜刀搶劫路人」！得手900元下跪道歉
孫安佐直播「是在跟外界求援！」她喊話狄鶯孫鵬：情勒會害死孩子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／回波抵達！　全台「降雨最高峰」來了

幼稚園畢冊要價6600「飯店辦畢典」　家長驚總花費破萬元

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

「疫情措施」變習慣　旁人沒注意！醫喊：不好意思

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

最猛鋒面來了　今「全台下最大」地區曝

快訊／6縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

孫安佐直播「是在跟外界求援！」她喊話狄鶯孫鵬：情勒會害死孩子

表弟妻見自家嬰兒房超羨慕…嬤求「借住坐月子」他崩潰

把握「芒種」！屬龍四方來財、屬猴貴人相助　超旺6生肖曝光

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

孫安佐喊：我家有錢，有需要拼命嗎？

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

孫安佐開直播怨爸媽

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

快訊／回波抵達！　全台「降雨最高峰」來了

幼稚園畢冊要價6600「飯店辦畢典」　家長驚總花費破萬元

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

「疫情措施」變習慣　旁人沒注意！醫喊：不好意思

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

最猛鋒面來了　今「全台下最大」地區曝

快訊／6縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

孫安佐直播「是在跟外界求援！」她喊話狄鶯孫鵬：情勒會害死孩子

表弟妻見自家嬰兒房超羨慕…嬤求「借住坐月子」他崩潰

把握「芒種」！屬龍四方來財、屬猴貴人相助　超旺6生肖曝光

「防蚊液3成分」年齡限制一圖看！　專家：濃度高≠效果好

網製《鬼滅之刃》角色便當　再現戀柱、蝴蝶忍還有可愛禰豆子

身分證拿出來！「中2碼」玩樂園只要299元　一次爽玩水陸設施

「東高雄新都心」出線　專家：鳳山中崙具有發展力

小孟老師／6月2日星座運勢　天蠍愛要說出口

快訊／回波抵達！　全台「降雨最高峰」來了

幼稚園畢冊要價6600「飯店辦畢典」　家長驚總花費破萬元

拜登才剛宣布「最新停火提議」　納坦雅胡火速反駁：行不通

孫安佐房間被放滿符水！　亮出一大桶「喝下去苦苦的」直接吐掉

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

最猛鋒面來了　今「全台下最大」地區曝

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

快訊／對流雨彈夜襲！6縣市大雨特報

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

表弟妻見嬰兒房超羨慕　嬤求借坐月子

女大生打工「一堆餐飲業找哪家」　答案超中肯

芒種將至！6生肖「運勢爆棚」

台人平均餘命變短　未來3年勞退領最多

「疫情措施」變習慣　旁人沒注意！醫喊：不好意思

錢存了半年！買小香包當禮物「媽卻送人」

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

為何現在的男生「不太追求女生？」

更多熱門

相關新聞

纖瘦女大生懷孕被當腎臟病！治療5天亡

纖瘦女大生懷孕被當腎臟病！治療5天亡

河南省大二的女學生小麗（化名）今年寒假回家時，因為身體發胖，被家人帶去醫院檢查，沒想到懷孕7月被誤診為腎病綜合症，經過5天治療後不治身亡。

《大學生》夏曼娣公開寶寶性別！　戳破氣球「老公真實反應」曝光

《大學生》夏曼娣公開寶寶性別！　戳破氣球「老公真實反應」曝光

為何現在的男生「不太追求女生？」

為何現在的男生「不太追求女生？」

傅孟柏揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

傅孟柏揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

正妹同學「一開口講話」他喊不搭！

正妹同學「一開口講話」他喊不搭！

關鍵字：

Dcard懷孕孕婦

讀者迴響

熱門新聞

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

最猛鋒面來了　今「全台下最大」地區曝

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子：半夜打來罵人

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

快訊／對流雨彈夜襲！6縣市大雨特報

小6生遭鐵捲門夾身亡　校長慟：畢業證書都做好了

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

癌症、慢性病「愛找5種人」！醫：沒症狀不代表沒事

孫安佐突開直播怨爸媽「我很清醒」！　懶和孫鵬說話：他太誇張了

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面