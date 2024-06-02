奇異果冷知識大集合！每粒1600顆籽、「600年果藤」至今還能生產

▲奇異果冷知識大集合！每粒果子約有1600顆籽。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

許多人認定奇異果來自於紐西蘭，不過最早的果藤其實位於韓國，至今已600年，依然能產出果實。此外，一顆奇異果擁有約1600顆籽，提供Omega-3脂肪酸，還能促進腸臟蠕動。《ETtoday新聞雲》整理你不知道的奇異果冷知識，了解這被稱為「營養小金礦」的秘密。

● 最古老奇異果藤在韓國

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紐西蘭育種中心（Kiwifruit Breeding Centre）提到，目前最古老的奇異果藤在韓國，至今已經600年了，依然能結出果實。只不過這株果藤目前屬於觀光教育功能，果實並不會販售。

而紐西蘭所種植的奇異果，最早是約100年前從中國引進，由於紐西蘭土質十分適合奇異果生長，反而比原生地有更大的產能。

● 每顆奇異果有1600顆籽

一顆奇異果大約擁有1600顆籽，能提供少量Omega-3脂肪酸，對維持大腦及心臟健康也有幫助。此外也含有小量蛋白質、維他命E等抗氧化物，含量雖少，卻不容輕視。而人體消化不了的奇異果籽，將直接通過消化系統，促進腸臟蠕動，籽內的奇異酵素除了有助消化蛋白質外，搭配奇異果的纖維，也能舒緩進食後出現的腹脹感。

▲▼奇異果還有白色、辣味等隱藏版。（圖／記者林育綾攝）

● 奇異果還有辣味、白色

奇異果不只是有綠色、金色、紅色，還有橘色果肉，甚至有白色外皮、辛辣口味，只是這些「隱藏版奇異果」並未上市，仍在研究階段。而一個品種從研發、培育到上市，至少要投入約15～20年的時間心力。

研究人員透露，奇異果育種在第一階段時，會種植約2500～3000株果藤；到了第二階段，通常只剩下約15～20株，最後大約只有3株可以進行培育量產；在那之後，還要經過多項嚴格檢測，確定外觀、酸度、甜度、硬度、口味、營養價值等各方面的數值，也要確認消費者喜愛，才能上市。

▲奇異果從產地到餐桌，總共有200多道關卡。（圖／記者林育綾攝）



● 從產地到餐桌有200多道關卡

奇異果不只是栽種到收成這麼簡單，從產地到餐桌，總共有200多道關卡。育種中心培育穩定的品種後，提供果農種植，果農不但要寫生長記錄，將等待採收的果實送往檢驗中心，確認品質，包含酸度、甜度、硬度、重量、營養價值等，獲得採收證才能開工採收。

收成的果子送進包裝廠，去除表皮雜質、蟲蛹等，再透過大小、外觀、各項數值將果子分級，只有A級果才會貼上Zespri標籤、加上產銷履歷出口。也就是說，紐西蘭人自己吃的奇異果可能沒有國外甜美，在國外更有機會吃到品質優良的奇異果。

▲果實必須送往檢驗中心，確認品質，包含酸度、甜度、硬度、重量、營養價值等。（圖／記者林育綾攝）



▲▼依照果實大小、數值等各項條件，將奇異果分級，優質的等級才會出口。（圖／記者林育綾攝）