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隱藏版「辣奇異果」吃了噴淚！新品種怎麼來？研發秘密基地曝光

▲▼紐西蘭的奇異果育種中心（Kiwifruit Breeding Centre），是奇異果誕生的重要秘密基地之一。（圖／記者林育綾攝）

▲紐西蘭育種中心隱藏版「辣奇異果」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／採訪報導

市面上奇異果以綠色、黃色居多，近年還多了新品「寶石紅奇異果」期間限定限量產出！紐西蘭奇異果育種中心（Kiwifruit Breeding Centre）持續研發各式奇異果，其中還有隱藏版「辣奇異果」吃了會噴淚，只是並未流出市面。而一顆奇異果從研發、培育到能夠穩定上市，至少需要投入15～20年的時間心力，過程相當嚴謹。

位於紐西蘭的「奇異果育種中心（Kiwifruit Breeding Centre）」，是全球最大奇異果品牌Zespri與Plant & Food Reserch 共同合資的研發單位，也是奇異果誕生的重要秘密基地之一，其中培育的果園園區保密到家，進入參觀需要特別申請許可，也不開放拍照。

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▲▼紐西蘭的奇異果育種中心（Kiwifruit Breeding Centre），是奇異果誕生的重要秘密基地之一。（圖／記者林育綾攝）

▲紐西蘭的奇異果育種中心（Kiwifruit Breeding Centre），是奇異果誕生的重要秘密基地之一，也有許多稀有、市面上看不到的奇異果。（圖／記者林育綾攝）

育種中心在永續發展的前提下，研發新的奇異果品種，使用新科技加上自然育種技術，培育出美味、美觀、營養價值豐富的奇異果。每個品種從研發、培育到上市，至少要投入約15～20年的時間心力。

像是「陽光金圓頭」就花了10年培育，在它之前，市場上曾出現過另一款甜度更高的金黃色奇異果，可惜因皮軟、易皺，在台灣來說賣相不佳、保存不易，而逐漸消失在市面。如今「陽光金圓頭」成為台灣最熱銷的品種，優勢是甜度足夠、維生素C含量高，每年4月到10月穩定盛產供應。

▲「陽光金圓頭」黃金奇異果經過10年培育，甜度高、維生素C含量也最高，在台灣最熱銷。（圖／記者林育綾攝）

而近年成為明星的新品種「寶石紅奇異果」，也花了15年培育，特色是果皮絨毛少、果肉水份多、甜度更高，吃起來酸澀感降低，而且富含多種營養素，除了葉酸、鉀、維生素C、E，還含有「花青素」，是市面三個品種中營養價值最高，一推出立刻受到矚目，目前在台灣每年僅4月初開始販售，今年全台5萬箱，販售時間為8周，可說是限時又限量的搶手貨。

▲「寶石紅奇異果」也花了15年培育，每年期間限定限量販售。（圖／記者林育綾攝）

研究人員透露，奇異果育種在第一階段時，會種植約2500～3000株果藤；到了第二階段，通常只剩下約15～20株，最後大約只有3株可以進行培育量產；在那之後，還要經過多項嚴格檢測，確定外觀、酸度、甜度、硬度、口味、營養價值等各方面的情況，也要確認消費者喜愛，才能上市與大眾見面。

目前育種中心搜集多達24種奇異果，並有10種以上研發中，其中「辣奇異果」果體較小，一口咬下，嗆辣到能讓人流淚。其他還有白色絨毛的奇異果、橘色果肉奇異果等，口味也多種。而這些目前都還在研發階段，未來新品種的上市，更讓奇異果粉絲期待。

▲▼紐西蘭的奇異果育種中心（Kiwifruit Breeding Centre），是各式奇異果誕生的重要秘密基地之一。（圖／記者林育綾攝）

▲育種中心多達24種奇異果，還有白色絨毛的奇異果。（圖／記者林育綾攝）

在紐西蘭，奇異果不只是水果，還會入菜作為配料，像是用來醃魚肉、製作沙拉等料理，或是加進優格、蛋糕甜點等裝飾，不僅解膩、清爽又提升營養。

由於奇異果富含多種營養素，也被稱為「營養小金礦」，近年Zespri力推「早餐加1顆奇異果」，富有維生素C、E、膳食纖維、葉酸、鉀、抗氧化劑，還是低GI、低腹敏食物，適合忙碌台灣人補充所需營養，平衡過度油膩的餐食，並能提升一天活力感。

▲▼紐西蘭人經常將奇異果加入料理。（圖／記者林育綾攝）

▲▼紐西蘭人經常將奇異果加入料理。（圖／記者林育綾攝）

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