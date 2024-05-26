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上學沒精神跟「早餐」有關！吃錯影響學習力　營養師曝關鍵原因

▲▼奇異果富含多種營養素，又稱為「營養小金礦」，包括維生素C、E、膳食纖維、葉酸、鉀、抗氧化劑，也是低GI、低腹敏食物。（圖／記者林育綾攝）

▲早餐的選擇，會影響一天的注意力、學習力。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／採訪報導

孩子上學沒精神、注意力不集中，跟「早餐」有很大的關係！營養師孫語霙提到，早餐攝取是否足夠和均衡，對於頭腦的發展、學習力、免疫力等方面也會造成影響。如果不吃或亂吃早餐，不但會變得偏愛垃圾食物，還會影響學習能力。想讓早餐升級，她建議可加入適量蔬果增添營養素，尤其推薦「加1顆奇異果」就能一次攝取多種營養，對大腦運作有幫助外，也有助於穩定情緒。

台灣人常吃的早餐，包括早餐店的漢堡、三明治；豆漿店的燒餅油條；或是一個麵包配上含糖飲料；南部或特定地區還會一大早吃牛肉湯、肉燥飯、米粉湯等。營養師孫語霙提到，這些常見的儘管美味，卻多半是高油、高鈉，甚至有許多人工添加物，並且營養素不足、不易消化，也會讓血糖上升速度過快，又迅速下降。

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而在血糖過度震盪之下，可能會影響情緒，也容易疲倦、精神不濟，自然影響孩子在校的專注力、學習力、成績表現，甚至是身體的免疫力。很多孩子或學生為了趕時間，經常吃得不均衡，甚至不吃，也容易養成愛吃「垃圾食物」的習慣。

有研究顯示，「腸胃健康」影響層面不只是腸胃，還包括大腦的神經傳輸功能，進而影響情緒、活力、學習能力。一旦改善了腸道健康，也會促成良好的神經傳導，讓大腦有更好的回應，思緒自然更清晰，進而專注力、學習力都能提升。

還有「維生素C」是維持生理機能運作的必要營養素，對於組織修復、神經傳導、調節生理機能、維持免疫系統來說有關鍵影響，然而人體無法自行產生維生素C，必須額外攝取。

▲▼奇異果富含多種營養素，又稱為「營養小金礦」，包括維生素C、E、膳食纖維、葉酸、鉀、抗氧化劑，也是低GI、低腹敏食物。（圖／記者林育綾攝）

▲奇異果富含多種營養素，營養師建議在早餐加入一顆，就能補充人體所需的維他命C等元素，幫助生理機能。（圖／記者林育綾攝）

因此孫語霙建議，想要改善早餐均衡、攝取多元有益的營養素，最簡單的做法就是將原先的早餐習慣，再加一顆奇異果。

奇異果富含多種營養素，稱為「營養小金礦」，包含維生素C、E、膳食纖維、葉酸、鉀、抗氧化劑，同時是低GI、低腹敏食物，適合忙碌台灣人在早餐時加一顆，補充所需的多種營養素，平衡過度油膩的餐食，並能提升一天活力感。

像是每年4月到10月盛產的「黃金奇異果」，每100公克就含161.3毫克的維生素C，而台灣成人的維生素C建議攝取量為每日100毫克，等於每天只要吃一顆黃色奇異果，一天所需維生素C就能達標，CP值超高。

若想改善腸道健康，她建議吃「綠奇異果」，富含高膳食纖維、奇異酵素，對消化系統幫助相當大。

▲▼奇異果富含多種營養素，又稱為「營養小金礦」，包括維生素C、E、膳食纖維、葉酸、鉀、抗氧化劑，也是低GI、低腹敏食物。（圖／記者林育綾攝）

▲優格中加入奇異果，也是清爽美味又能補充營養素的選擇。（圖／記者林育綾攝）

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