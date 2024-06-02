▲Pocky控快衝！黑沃咖啡攜手格力高推「伊勢抹茶杏仁奶」，買就送限量品。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

來自台中的本土精品咖啡連鎖品牌「HWC黑沃咖啡」宣布與格力高台灣跨界合作，推出「黑沃冠軍杏仁奶拿鐵」和「伊勢抹茶杏仁奶」兩款新飲品，買就送限量Pocky加油棒和Pocky餅乾試吃包，購買2杯，還可以加碼獲得限量的Pocky馬克杯，活動自即日起到6月底。

▲6月1日至6月30日消費者在全台黑沃咖啡實體門市購買指定飲品，即可獲贈限量的Pocky贈品。（圖／記者游瓊華翻攝）



黑沃咖啡執行長林佩霓表示，格力高是日本超人氣國民品牌，這次合作將帶給顧客全新的美味體驗，也拓展了黑沃咖啡的國際視野。活動期間為6月1日至6月30日，消費者在全台黑沃咖啡實體門市購買指定飲品，即可獲贈限量的Pocky加油棒和Pocky餅乾試吃包；此外，購買「黑沃冠軍美式」或「黑沃冠軍拿鐵」的消費者，也可以獲贈Pocky餅乾試吃包。

林佩霓透露，此次跨界合作還有一個小彩蛋，消費者在限定的黑沃門市找到隱藏版佈置，拍照打卡並標註指定帳號，就可以獲得限量的Pocky無敵星運鑰匙圈。

▲TEA TOP第一味迎來19周年慶，推出大杯紅茶原價35元，特價只要19元。（圖／記者游瓊華翻攝）



同樣來自台中的茶飲品牌「TEA TOP第一味」，則自6月7日至6月25日推出周年慶特惠，產地直送「日月潭紅茶」原價大杯35元，慶祝價格僅需19元，限店內購買，每人限購2杯。