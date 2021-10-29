無限期贈杯變6天內換完！「阿中部長咖啡」會員怒控：欺騙消費者

▲黑沃咖啡變更贈杯咖啡兌換期限引發會員不滿。（圖／黑沃咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

連鎖咖啡品牌黑沃咖啡在年初時推出「2021金牛祈福」活動，只要成功邀請朋友加入會員，就能獲贈咖啡一杯，而該活動原本沒註明兌換期限，但官網卻在10月26日公告，「2021金牛祈福」免費兌換期限只到10月31日，引起許多會員不滿，並且前往臉書怒留言「任意改規則，欺騙消費者」。

關於更改免費咖啡兌換期限一事，黑沃咖啡將在下午發出聲明稿。

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▲黑沃咖啡年初活動。（圖／取自黑沃咖啡官網）

黑沃咖啡在年初推出「金牛祈福～黑沃幸福暖心咖啡限量30萬杯，牛年喝黑沃咖啡最幸福！」活動，只要下載App加入會員，並且分享推薦聯結或邀請碼給朋友，好友完成加入後，邀請成功不但朋友可拿一杯，推薦人也能獲得一杯咖啡，活動還強調「邀請越多人就獲得越多」。不過官網卻在10月26日公告，「2021金牛祈福」免費兌換期限只到10月31日，由於公告後僅剩6天時間可兌換，讓許多手上還有數十杯的會員很錯愕，紛紛到黑沃咖啡官方臉書留言表達不滿。

▲黑沃咖啡10/26公告。（圖／取自黑沃咖啡官網）

有網友說，「公告到期的時間讓人措手不及，臨時更改規則觀感不佳」、「請問為什麼會突然公告，把無效期改成有效期是其一，但10/26才公告，10/31就到期，是否太河蟹了呢？」、「太臨時了.幾十杯如何在這幾天消化?!!!!早知道就不要那麼認真為貴公司推薦新客戶」、「突然更改贈杯咖啡期限剩四天真的沒有誠信，而且還只有推播通知？」、「四天要喝幾十杯咖啡？喝不完的咖啡直接逾期歸零？這就是貴司的誠信嗎？」

黑沃咖啡成立於2016年，創辦人林佩霓是台中市前市議員林張久美女兒，同年成立三間直營門市及一間烘豆工廠，2017年正式開放加盟，目前有80多家門市。而去年疫情爆發時，黑沃咖啡因為送給陳時中部長印有防疫字句「你先領，我先喝咖啡」、「病毒退散」而爆紅，因此有人稱它是「阿中部長限定牌」咖啡。