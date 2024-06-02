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未下口令戰車直接開砲！連長「把排長當沙包踹」　花防部回應了

▲針對戰車營連長踹打排長，花防部表示，已立案調查釐清真實情況後秉公處理。（圖／記者王兆麟攝）

針對戰車營連長踹打排長事件，花防部表示，已立案調查釐清真實情況後秉公處理。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

陸軍花東防衛指揮部戰車營在北測中心受訓，日前傳出有連長情緒失控，當眾毆打排長。花防部1曰針對此事件回應表示，已立案調查，將派員前往釐清真實情況狀一定會秉公處理。

此事被匿名投訴在臉書社團，貼文中提到「連長將排長當沙包又打又踹好幾次了，是指揮官給的權利還是營長給的權利，哪天再看到過肩摔還是奪命剪刀腳都不意外」。

據了解，花防部戰車營近日到新竹縣湖口鄉的陸軍部隊訓練北區聯合測考中心受訓，其中受訓科目有實施「戰車砲審查測試」射擊，當時疑因靶場指揮官尚未下達射擊口令，戰車砲就直接發射出去，連長為此氣壞而情緒失控，竟當眾毆打該排排長。

花防部政戰主任謝子偉1日針對此事件回應，有接獲相關訊息，應是幾天前發生的事，目前當事雙方都休假，休完假後仍會繼續在新竹受訓，等假期結束，下週一會派專人前往了解詳細狀況。

後續花防部謝子偉上校晚間再對外回應表示，初查李姓連長疑因不滿部屬未遵操課紀律，恐影響訓練安全，致生行止失當；將編組督察部門正式納案調查，以釐清案況。

花防部表示，將秉「毋枉毋縱」原則，依行政調查結果，檢討究責，並持續強化所屬合理管教及情緒控管觀念，以凝聚部隊團結向心。

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