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海軍陸戰隊45手槍不見！營長竟要下屬買假槍充數　至今還沒找到

▲▼教召,軍人,開槍,射擊,手槍,國軍,陸軍,行軍,班用機槍,45手槍,81迫擊砲。（圖／軍聞社提供）

▲45手槍示意圖，非當事案件。（圖／軍聞社提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

海軍陸戰隊一名鄭姓上尉參謀官在陸戰新訓中心擔任連長期間，營上遺失了一把45手槍，向上呈報後，營長卻指示他和其他3位連長去購買仿真槍來替代，事後鄭姓上尉被海軍記一大過處分。鄭上尉對於處分不滿，認為營長才是主謀，懲處違反比例原則，因此提起行政訴訟。高雄高等行政法院審理後認為，鄭上尉的行為對軍方內部管理和領導統御造成了重大傷害，軍方的嚴懲並無不當，因此判他敗訴。可上訴。

判決指出，鄭姓上尉在2020年3月16日至2022年9月30日，任職海陸新兵訓練中心第2營第6連上尉連長，負責教召業務，在2022年3月5日，該營要辦理教召業務，前一晚清點槍械彈藥時，發現一把45手槍失蹤，鄭上尉立刻向值星連長報告，值星連長也立即通報給營長。

營長在得知此事後，立刻指示全營進行大規模搜索，但仍無法找到手槍。最後，營長選擇隱瞞此事，並未向上級回報。教召結束後，指揮官聽到風聲，再次對營區進行全面檢查，但仍找不到手槍。

為了掩蓋丟槍的事情，營長等人竟然和4名連長共謀，到生存遊戲店購買一把同型仿真手槍，還刻上失蹤槍的序號，由陳姓連長在械彈特別清點任務時放回槍櫃，去年後勤官退伍後揭發此事，國防部才得知槍枝遺失，指揮部上下一起共謀買仿真槍充數的離譜事件，法務部廉政署在獲悉後也展開追查，並將指揮官、營長、連長等多人移送法辦。

參與此事的相關軍官後來遭偽造文書罪起訴，鄭姓上尉也因此遭判10月、緩刑2年，軍方則在去年4月16日召開懲處人事評議會，對營長記2大過、2小過，指揮官被記2大過，鄭男被記1大過處分，其餘連長被記1至2大過不等的處分。

鄭上尉對於軍方的懲處表示不服，認為他當時已向營長回報，並是在營長的指示下購買假槍，軍方對他的處分違反比例原則，他提起訴願失敗後，又向高雄高等行政法院提起行政訴訟。

法官審理後認為，鄭姓上尉的行為動機、目的是藉此隱瞞其遺失槍枝的責任，以使事件平息，行為手段已觸犯刑法之行使偽造準公文書罪，對領導統御或軍事紀律產生重大影響，已妨害軍品管理正確性，導致迄今無法找回遺失的槍枝，軍方對他記一大過的處分沒有裁量濫用或違反比例原則，因此判他敗訴，全案可上訴。

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