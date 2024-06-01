沒人說大巨蛋不能開演唱會！　柯文哲：逃生計畫做完當然可以開

▲民眾黨主席柯文哲出席「吳益政攝影個展」。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

台北大巨蛋順利舉辦多場球賽後，外界關注何時能舉辦演唱會。台北市副市長李四川昨在議會備詢時，指柯市府在使照註記綁死，喊話議會與市府共同解決問題。對此，民眾黨主席柯文哲1日說，大巨蛋可以當演唱會用沒有問題，但逃生計劃要有一個規劃，「只要做完以後那當然可以用啊，沒有人說大巨蛋不能當演唱會」。

柯文哲1日赴高雄出席吳益政攝影個展受訪說，大巨蛋的原始設計是要打棒球用的，不是要開演唱會或園遊會，當觀眾都坐在觀眾席上，跟那個什麽棒球場地上面要裝1萬人、2萬人，那個疏散的逃生路線是完全不一樣。

柯文哲指出，所以當時議會的議員，甚至還要求大巨蛋本來是為了體育用途的，體育用途要超過幾趴才可以，這當時都同意。

柯文哲說明，所以第一點，大巨蛋只是要保證主要用在體育用途優先，但是不可能一年365天都在體育場使用，所以在沒有做體育使用的時候可以做其他用途，但是這樣民眾就可能不是在觀眾席上，因為打棒球的時候球場內沒有幾個人，觀眾都坐在看台上面，可是如果辦演唱會、大型園遊會，很可能觀眾就會全部聚集到球場來。

「當年大巨蛋設計的最大問題，當年不知道誰去講說要在國父紀念館對面，所以要限高。」柯文哲說，大巨蛋的限高不是因為飛航限高，是因為在國父紀念館前面說要限高，可是打棒球有一定的高度，所以後來大巨蛋場地球場的平面是在地表底下10公尺。

柯文哲表示，所以後來為了設計那個逃生路線搞的非常複雜，這都不講了，「如果重來一遍啊，當時我是市長我一定不會理說什麽在國父紀念館前面被限高」，為了要限高然後打棒球要一定高度，所以整個球場是往下降，多浪費錢啊？往下降10公尺那個設計上都很困難，「反正當年就因為那種意識形態就這樣」。

柯文哲強調，大巨蛋本來你要做演唱會都可以，但是因為他的觀眾不是在觀眾席上，很可能會是在一個平面上，所以他有特別另外再做一個逃生的計劃，「所以結論是大巨蛋本來就可以用，只是說我們要先想想看，在這個球場平面上預計要裝多少人，還是要有一個計劃」。

柯文哲說，也不可能每次都去申請，所以當時就說如果可以的話，應該是一開始還是要慢慢試，不要一下裝2萬人，但終究要寫一個計劃，說最大容量是多少，比那個容量小的就可以比照辦理。

最後，柯文哲說，大巨蛋可以當演唱會用沒有問題，但是他的逃生計劃要有一個演習、甚至一個規劃，「只要做完以後那當然可以用啊，怎麽不能用？沒有人說大巨蛋不能當演唱會」。