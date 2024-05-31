蒼蠅頭英文怎翻？老外見菜名嚇傻「連這都吃！」眾人笑：以前也被騙

▲「蒼蠅頭」是台灣知名美食之一。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣有些美食的菜名包含各種創意巧思，但若用英文直翻，恐怕會嚇跑不少外國人。有網友發文分享，他近日和美國友人介紹一款「蒼蠅頭飯糰」時，下意識就用英文直譯，不料對方一聽臉色瞬間大變，驚呼「台灣人連蒼蠅的都吃喔？」讓他一時不知該怎麼回答。貼文一出，笑翻不少網友。

一名網友在Dcrad發文分享，他有一名美國友人前幾天來台灣玩，他特地帶對方去小7體驗一下台灣便利商店的厲害，結果該友人對於御飯糰特別好奇，於是他也一一介紹各種口味，但當講到一款「蒼蠅頭飯糰」時，當下沒有多想就直譯，導致友人一聽頓時臉色大變，驚呼「台灣人連蒼蠅的都吃喔？可以抓得到也真是厲害」。

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對此，原PO這才察覺到不對勁，連忙解釋不是用真的「蒼蠅頭」，而是看起來有點像蒼蠅而已。此次經歷也讓他不禁想到「感覺台灣是不是有很多菜名直接翻譯的話，很容易嚇到外國人？」

▲原PO分享，國外友人被「蒼蠅頭」的直譯嚇壞。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上引發不少網友關注，紛紛笑稱「要怎麼精準又快速的把蒼蠅屍首分離也是一門學問」、「還有口水雞、螞蟻上樹、臭豆腐，直譯的話真的不知道這東西好吃在哪裡」、「不要說蒼蠅，獅子的頭也吃」、「老婆餅就是把老婆做成餅」。

另外，也有網友分享「我小時候不敢吃這道料理就是因為我以為是用真的蒼蠅頭做的，還有青蛙下蛋，我也以為是真的青蛙卵⋯完全不敢喝」、「小時候還覺得，原來台灣人都這麼狠的嗎」、「小時候騙弟弟獅子頭是獅子肉，結果他一陣子不敢吃」、「不要說外國人，我小時候聽到爸媽在餐廳點這到，也是嚇傻，還說我一口都不吃」。

事實上，「蒼蠅頭」源自於一名台灣的川菜廚師因不想浪費食材，於是用剩的韭菜花、絞肉、黑豆豉及辣椒拌炒成員工餐，沒想到大獲好評，如今就連輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳吃過後都念念不忘，每逢回台時都必到餐廳享用。至於蒼蠅頭的英文翻譯，一般來說會是「Fried Minced Pork with Chive Flower」，而非直譯的「Fly head」。