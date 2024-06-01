進入愛文芒果產季　枋寮警啟動「護農專案」杜絕宵小蠢動

▲▼進入愛文芒果產季，枋寮警分局啟動護農專案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

即將進入屏東縣枋寮、枋山、獅子鄉愛文芒果產期，轄區的枋寮警分局杜絕宵小覬覦，保護果農財產，啟動「護農專案」，除加強巡邏勤務，也於深夜加強載運農產品車輛，全力防範。

枋寮鄉和枋山鄉、獅子鄉是台灣最南的芒果產地，低緯度的強烈日照與海風吹拂，讓當地芒果擁有了極高的甜度與絕佳妙口感，深獲消費者喜愛。

枋寮警分局表示，進入轄內高經濟價值愛文芒果產季，常成為小偷行竊目標，警方為守護農民的辛勞成果，規劃「護農防竊專案」，以科技防竊、守望相助、警民聯巡等不同面向為主軸進行護農防竊工作，深入農村社區召開防竊宣導會議、鼓勵農民裝設監視器或感應式照明等科技防竊設備，除深夜時段加強巡邏，並結合守望相助隊及在地農民編組搭配不同時段地段，減少監控盲區。

另警方也運用平時常態性擴大臨檢、攔檢酒駕等時機，於深夜時段加強攔查農產品載運車輛，並強化農產配銷場所聯繫與查察，嚴禁收購來歷不明之農產，使宵小竊無所竊銷無處銷，宣誓警方守護農民打擊宵小的決心。

枋寮分局長林俊雄表示，農民朋友都是都是靠天吃飯，辛苦耕耘豐收後還要與小偷鬥智鬥勇，警方將持續啟動「護農防竊專案」保護農民心血不被宵小覬覦，亦提醒民眾若在生活中見到可疑人、事，應立即通知警方到場，杜絕犯罪發生。