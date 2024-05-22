屏東4歲女童溜出門　家人急報警...她在派出所看卡通吃餅乾

▲枋寮警分局佳冬分駐所警員杜育維及陳冠宇助許姓女童平安返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

4歲許姓女童趁父母午睡獨自在佳冬鄉街道遊蕩，熱心民眾發現報警，枋寮警分局獲報先帶回派出所，欲聯絡其父母未果，為安撫她不安情緒，陪她看卡通、給餅乾吃，經1小時，派出所電話響起，對方報案要找女兒，員警確認身分告訴他，「人在派出所」，急送她返家，頻頻向員警道謝。

枋寮警分局佳冬分駐所警員杜育維及陳冠宇日前執行勤務時接獲熱心民眾報案，稱疑似有一名女童獨自離家走在路上，經警趕赴現場了解，得知她疑似趁與父母午睡時因睡不著便獨自外出溜達。

警方為避免她發生危險，便先以巡邏車將其帶返所內休息，佳冬所員警們瞬間化身變奶爸陪看卡通、吃餅乾，安撫其不安的情緒，並試圖以各種方式聯絡其父母未果。

1小時後，派出所電話響起，值班員警接起電話後得知係小女童的父親打電話請求警方協助尋找女兒，經警方告知渠事發經過得知女兒在佳冬分駐所內平安無事後，急送她返家。

枋寮分局長林俊雄肯定佳冬所員警身為人民保母秉持熱心服務的工作態度，也提醒家中如有幼童應多加留意，家中門窗也可以加裝暗鎖避免幼童自行開啟門窗而發生危險。