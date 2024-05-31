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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍提拉高罷免門檻又撤案？　綠委轟：心虛！偷雞摸狗一直要做壞事

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者陳煥丞攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委林楚茵5月初曾指國民黨欲透過《選罷法》修法，調高罷免門檻，從原先的「就職未滿一年者不得罷免」調整成「連提議與連署也不行」，質疑有牽制言論自由的疑慮；今（31日）林楚茵po文連發，重轟國民黨又想偷偷送案，不過後來又撤案，這行徑讓她痛批國民黨根本心虛，「立法委員的職責是為民喉舌，但有這種偷雞摸狗的同事，一直要做壞事」。

林楚茵在5月10日時表示，國民黨立委明目張膽，球員兼裁判，為拯救基隆市長謝國樑被罷免的困境，乾脆拉高門檻助逃脫，拆樑行動二階段領表，國民黨就提案修改《公職人員選舉罷免法》。

林楚茵點出，《選罷法》去年才剛修過「擴大排黑、設防深偽影音影響選舉罷免條款」，讓她不禁懷疑，國民黨這麼急著現在提案提高罷免門檻，合理懷疑藍白仗著國會多數，護航謝國樑拉高罷免門檻！

然而，相隔不到一個月，《選罷法》修法的提案再次浮上枱面，林楚茵怒轟，真的太誇張！一邊搞擴權，同時又想加速拉高罷免門檻，國民黨食髓知味要偷偷送案。

▲民進黨立委林楚茵曬出國民黨欲提案上修《選罷法》門檻又撤案的文件。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

▲民進黨立委林楚茵曬出國民黨欲提案上修《選罷法》門檻又撤案的文件。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

林楚茵不解，藍白身為國會最大黨，明明走表決程序一樣有利，藍白卻連委員會討論的權利都不給。「為了救謝國樑、傅崐萁、徐巧芯、羅廷瑋這些被民眾表示要罷免的立委，只想憑著多數，用偷渡的、強硬的方式直接竄改遊戲規則，始終不願意面對民意」。

林楚茵說明，《選罷法》本來就有「就職未滿一年者不得罷免」的規定，但國民黨立委許宇甄提的修法版本竟然牽制言論自由，提出「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」，讓她驚呼，連提議都不行，真是厲害了，國民黨！

面對國民黨稍早似乎又撤回提案，林楚茵則怒轟，根本是心虛，立法委員的職責是為民喉舌，但有這種偷雞摸狗的同事一直要做壞事，國民黨到底把民意當成什麼了？

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