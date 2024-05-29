歐霸、歐膩不「婚」頭！？　政府憂：結婚率連兩個月持續下滑

▲南韓青年們不婚不生成為當地的人口難題之一。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蒲世芸／編譯

出生率下降似乎成為國際間的共同難題。根據南韓《國民日報》報導指出，當前正面臨生育率與結婚件數不僅沒有增加，甚至繼今年2月之後，3月份的結婚件數也持續減少。

據南韓統計廳29日發表的《2024年3月人口動向》顯示，今年3月結婚件數共計1萬7198件，比去年同期減少了5.5%，這是繼今年2月減少5.0%之後，結婚件數連續兩個月減少。

按季度觀察，恢復的趨勢也很緩慢。第一季度結婚件數為5萬4155件，與去年同期相比僅增加了0.4%。原本南韓政府預計，隨著新冠疫情結束、海外旅行限制解除、面對面接觸問題等原因消失以後，結婚件數應該會反彈上升，連帶出生率也會隨之提高，然而恢復速度比預想來的慢，想要出生率上升也因此面臨困難。

3月份的新生兒數也創下歷史最低紀錄，今年3月出生的新生兒為1萬9669名，比去年同期減少了7.3%，這也是自相關統計以來，以3月份為基準創下的最低值。從各市、道(類似於台灣的縣市)觀察，除了世宗特別自治市以外，所有市、道的新生兒數大多面臨著減少的狀況，特別是光州減少11.3%、蔚山減少7.8%、慶北減少7.5%等地，新生兒數降低數量最為明顯，相當於1名女性一生中生育的平均新生兒數，依照合計生育率計算去年為0.72名，這也是1970年制定相關統計以來最低。