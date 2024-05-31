首爾地鐵冷氣溫度喬不定！？　逾半投訴與冷暖氣有關　

▲首爾地鐵路線圖。（圖／取自首爾交通公社）

記者蒲世芸／編譯

搭乘大眾運輸時，溫度是影響乘客舒適度很大的原因之一，根據南韓《世界日報》報導指出，部分乘客在首爾搭乘地鐵時，覺得冷氣開得太強，一位30多歲的上班族金小姐表示，「上下班時地鐵內非常冷，還有很晚的下班時間因為乘客不多，所以又覺得更冷。」

一位負責首爾地鐵運行的司機A某無奈的說，「一到夏天，就有乘客會要求冷氣開大一點，但同時也會有一些乘客要求冷氣開小一點，真不知道該怎麼辦才好。」

首都圈廣域地鐵，每年接到超過100萬件的乘客投訴裡，一半都是與冷暖氣問題有關。據國會國土交通委員會的共同民主黨議員孟聖奎表示，去年從韓國鐵道公社(KORAIL)、首爾交通公社、首爾市等收到的資料顯示，相關投訴從2020年的91萬4788件，增加到2021年的94萬5532件、2022年的106萬1643件，日益增加。

首爾交通公社建議首爾地鐵的冷氣溫度可以設定在24~26度之間，但現實與計畫似乎存在著距離。首爾地鐵相關人士說，「如果乘客多，溫度就會上升，所以會調整溫度到21~22度運行；但在乘客擁擠的上下班時間，則會啟動最強的冷氣。並補充提到，覺得太冷的乘客可以移動到中間冷氣較弱的車廂。」而公車因為沒有訂定室內溫度標準，沒辦法一一滿足所有乘客的要求，所以選擇設定在18度冷氣強的情況較多。