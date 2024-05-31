國道「火燒車」每年平均146起　5大肇因出爐

▲國道年平均發生146起火燒車。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

高公局統計，近3年國道火燒車事故平均每年有146件，除造成用路人生命財產損失，對國道也造成回堵，更可能引發二次事故，引擎過熱、馬達故障、零件老舊漏油、爆胎或操控不當撞擊等為常見火燒車原因。高公局呼籲平時確實做好車輛保養，行前做好車輛檢查。

根據高公局統計，近3年國道火燒車事故件數為110年有113件、111年為140件，以及112年發生185件。高公局分析，光今(113)年1月到4月就為56件，較112年1到4月有53件火燒車略為增加。根據高公局分析，常見火燒車原因包含引擎過熱、馬達故障、零件老舊漏油、爆胎或操控不當撞擊等。

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高公局提醒，用路人平時保養車輛時，即應注意輪胎，以及燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油等「五油」，和引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水等「三水」的保養，也應避免於車內放置易燃物品；同時行前應確認儀表板指示燈有無亮起，並注意引擎運轉有無異音及輪胎胎紋、胎壓與外觀是否正常。

高公局表示，用路人於行進中若發現車況異常，應儘速啟亮方向燈並注意後方來車，將車輛逐漸滑離車道停在路側待援；若車輛無法滑離車道，應立即顯示危險警告燈減速停車，在確認安全下儘速疏散車上乘員到護欄外或安全處所待援，並於車輛後方100公尺放置車輛故障標誌，再利用1968App警政報案功能或手機直撥1968通報交控中心。