　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台84聯結車撞工程車釀大火　命危施工人員恢復心跳

▲台84線東10Ｋ學甲段發生嚴重車禍，一輛載鋼捲的聯結車不明原因撞上一輛工程車，造成工程車及在場施工的壓路機及山貓等車起火燃燒，人員1命危1重傷。（圖／民眾提供）

▲台84線東10Ｋ學甲段發生嚴重車禍，一輛載鋼捲的聯結車不明原因撞上一輛工程車，造成1命危1重傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台84線東10Ｋ學甲段，30日下午發生嚴重車禍，一輛載鋼捲的聯結車不明原因撞上一輛工程車，造成工程車及在場施工的壓路機及山貓等4車起火燃燒，消防人員到場搶救，但車體已被燒燬，事故造成2人送醫，其中48歲徐男命危，經送醫搶救有恢復心跳，52歲劉姓男子遭重壓發紺、多處挫傷，肇事原因及相關責任由學甲分局調查釐清中。

▲台84線東10Ｋ學甲段發生嚴重車禍，一輛載鋼捲的聯結車不明原因撞上一輛工程車，造成工程車及在場施工的壓路機及山貓等車起火燃燒，人員1命危1重傷。（圖／民眾提供）

學甲分局指出，30日下午近2時許獲報稱台84線東向10K處發生交通事故，經警方到場瞭解為聯結車追撞道路工程車進而起火燃燒，火勢已於下午2時33分撲滅，38歲聯結車莊姓駕駛未受傷，現場徐姓、劉姓施工人員受傷，其中徐男當場失去生命跡象，2人均由救護車送佳里奇美醫院救治。

▲台84線東10Ｋ學甲段發生嚴重車禍，一輛載鋼捲的聯結車不明原因撞上一輛工程車，造成工程車及在場施工的壓路機及山貓等車起火燃燒，人員1命危1重傷。（圖／民眾提供）

本案目前已派遣警力封閉台84線東向車道，協助疏導壅塞車流中，請用路人駕車注意車前及車流狀況。目前雙線車道恢復一線（東向）可通行。

▲台84線東10Ｋ學甲段發生嚴重車禍，一輛載鋼捲的聯結車不明原因撞上一輛工程車，造成工程車及在場施工的壓路機及山貓等車起火燃燒，人員1命危1重傷。（圖／民眾提供）

▲台南市警學甲分局派遣警力封閉台84線東向車道，協助疏導壅塞車流，目前雙線車道恢復一線（東向）可通行。

台南市消防局表示，30日下午1時29分許接獲報案，出動學甲消防分隊等11車19人前往救援，消防人員抵達現場發現是工程車與聯結車發生碰撞事故，工程車及正在路面施工的壓路機、山貓與聯結車起火燃燒，消防人員隨即布水線灌救，約1小時後火勢撲滅，事故造成現場2名工程人員受傷送醫，其中劉姓男子遭壓發紺、多處挫傷、意識躁動，徐男當場失去生命跡象，經CPR急救，2人同步送佳里奇美醫院搶救。

▲台84線東10Ｋ學甲段發生嚴重車禍，一輛載鋼捲的聯結車不明原因撞上一輛工程車，造成工程車及在場施工的壓路機及山貓等車起火燃燒，人員1命危1重傷。（圖／民眾提供）

佳里奇美醫院指出，在急診醫療團隊全力搶救下，徐男有恢復心跳，目前住院觀察救治中。車禍肇事原因及相關責任由市警學甲分局調查處理中。

ET快訊
股市反指標女神再發威！1檔股票賣掉就起飛
高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻
騎士闖國道！槽化線立中柱「抽菸休息」　超扯畫面曝
「馬力斯」最快明早生成！　西半部周日劇烈降雨
黃仁勳美食地圖+1！現身驥園　大讚「雞湯超好喝」
驚悚影片！載狗遭撞機車磨地起火　法鬥犬火團中逃生全身傷
明年過年放9天！2025年行事曆　3天以上連假有6個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎車載法鬥遭追撞！機車起火害人狗都受傷　警鎖定肇逃駕駛

高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻 縣長+家長會長出手了

騎士闖國道！槽化線上淡定立中柱「休息喝水還點菸」　超扯畫面曝

電線桿折斷擊中吊籠…工人「8.5M高度墜落」！送醫宣告不治

豪宅工地工人觸電摔落　AED+CPR救回！中市勞工局勒令停工開罰

驚悚片！騎士載狗遭撞機車磨地起火　法鬥犬火團中逃生全身傷

幫修車廠老闆查應徵者前科紀錄　北市警小隊長緩起訴代價曝

要求面試穿短裙+透膚絲襪　變態老闆亮槍「闖紅燈硬上」還要第2次

台84聯結車撞工程車釀大火　命危施工人員恢復心跳

獨／父母8天3度探監！寄零用錢、書籍　中捷3刀男狀況穩定

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

騎車載法鬥遭追撞！機車起火害人狗都受傷　警鎖定肇逃駕駛

高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻 縣長+家長會長出手了

騎士闖國道！槽化線上淡定立中柱「休息喝水還點菸」　超扯畫面曝

電線桿折斷擊中吊籠…工人「8.5M高度墜落」！送醫宣告不治

豪宅工地工人觸電摔落　AED+CPR救回！中市勞工局勒令停工開罰

驚悚片！騎士載狗遭撞機車磨地起火　法鬥犬火團中逃生全身傷

幫修車廠老闆查應徵者前科紀錄　北市警小隊長緩起訴代價曝

要求面試穿短裙+透膚絲襪　變態老闆亮槍「闖紅燈硬上」還要第2次

台84聯結車撞工程車釀大火　命危施工人員恢復心跳

獨／父母8天3度探監！寄零用錢、書籍　中捷3刀男狀況穩定

福斯「新一代Transporter T7」再釋預告！3動力折合新台幣122萬起

涼糕哥擺攤「有人裝工業酒精給我喝」　宣佈不收禮物：有心人太多

嘉義市「全嘉樂起來勇壯樂團」開始報名　鼓勵樂活人生下半場

陸委會：民調支持賴總統就職演說兩岸立場

先探／台積電論壇台灣場透露選股密碼

金管會出手了！三大「漂綠」行為公開，金融業該注意什麼？

勇奪T1職籃年度啦啦隊　Taishin Wonders高喊明年2連霸

63歲文章曝凍齡秘訣　「1運動不傷膝蓋」超推薦

他畢業就想買房「會太不實際嗎？」　網曝1原因搖頭：不會貸給你

騎車載法鬥遭追撞！機車起火害人狗都受傷　警鎖定肇逃駕駛

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

社會熱門新聞

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

台84連環撞起火！工程隊4車遭猛撞1命危

新竹鐮刀煞校門口刺傷警衛　師生直擊嚇壞

清寒高中生救人畫面曝　同學捐款助畢旅

高雄斥資千萬裝潢「全套店」被抄了

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

低收單親爸阿里山墜谷亡！留2求學中女兒

應徵陣頭他被「逼吃貓屎、麵包蟲」！虐殺棄屍邊坡

即／涉拍攝少年性影像等3罪　炎亞綸判7月緩刑3年

社子島大量毒蛇亂竄闖民宅　放生團體說加持過不會咬人

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

更多熱門

相關新聞

台84連環撞起火！工程隊4車遭猛撞1命危

台84連環撞起火！工程隊4車遭猛撞1命危

台84線東10K學甲段今（30）日下午發生嚴重車禍，1輛載鋼捲的聯結車不明原因撞上2輛工程車，造成2輛工程車及車上載運的山貓、壓路車等4車起火燃燒，警消獲報到場時，發現4輛車已被燒到只剩骨架，竄出大量濃煙，事故造成2人受傷送醫，其中1名50多歲男子失去呼吸心跳，詳細肇事原因仍待調查釐清。

即／台84學甲段連環撞火燒車！傷亡不明

即／台84學甲段連環撞火燒車！傷亡不明

聯結車平交道撞機車　女騎士急縮雙腳逃劫

聯結車平交道撞機車　女騎士急縮雙腳逃劫

快訊／北市2貨車清晨碰撞！車頭起火全燒毀

快訊／北市2貨車清晨碰撞！車頭起火全燒毀

起火遊覽車車齡8年「剩1個多月輪檢驗」　監理所明啟動安全查核

起火遊覽車車齡8年「剩1個多月輪檢驗」　監理所明啟動安全查核

關鍵字：

台84聯結車工程車燒燬火燒車

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

陳沂處女秀大玩「火車便當、空X撞擊

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

拚6/30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

姚元浩肺部檢查出現病變治療中　

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面