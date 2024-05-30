台84聯結車撞工程車釀大火　命危施工人員恢復心跳

▲台84線東10Ｋ學甲段發生嚴重車禍，一輛載鋼捲的聯結車不明原因撞上一輛工程車，造成1命危1重傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台84線東10Ｋ學甲段，30日下午發生嚴重車禍，一輛載鋼捲的聯結車不明原因撞上一輛工程車，造成工程車及在場施工的壓路機及山貓等4車起火燃燒，消防人員到場搶救，但車體已被燒燬，事故造成2人送醫，其中48歲徐男命危，經送醫搶救有恢復心跳，52歲劉姓男子遭重壓發紺、多處挫傷，肇事原因及相關責任由學甲分局調查釐清中。

學甲分局指出，30日下午近2時許獲報稱台84線東向10K處發生交通事故，經警方到場瞭解為聯結車追撞道路工程車進而起火燃燒，火勢已於下午2時33分撲滅，38歲聯結車莊姓駕駛未受傷，現場徐姓、劉姓施工人員受傷，其中徐男當場失去生命跡象，2人均由救護車送佳里奇美醫院救治。

本案目前已派遣警力封閉台84線東向車道，協助疏導壅塞車流中，請用路人駕車注意車前及車流狀況。目前雙線車道恢復一線（東向）可通行。

▲台南市警學甲分局派遣警力封閉台84線東向車道，協助疏導壅塞車流，目前雙線車道恢復一線（東向）可通行。

台南市消防局表示，30日下午1時29分許接獲報案，出動學甲消防分隊等11車19人前往救援，消防人員抵達現場發現是工程車與聯結車發生碰撞事故，工程車及正在路面施工的壓路機、山貓與聯結車起火燃燒，消防人員隨即布水線灌救，約1小時後火勢撲滅，事故造成現場2名工程人員受傷送醫，其中劉姓男子遭壓發紺、多處挫傷、意識躁動，徐男當場失去生命跡象，經CPR急救，2人同步送佳里奇美醫院搶救。

佳里奇美醫院指出，在急診醫療團隊全力搶救下，徐男有恢復心跳，目前住院觀察救治中。車禍肇事原因及相關責任由市警學甲分局調查處理中。