　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2男強擄眾神拒還！檢警發動拘搜　「救回」三太子等20多神尊　

▲新北市許姓及黃姓男子於「南鯤鯓代天府」等宮廟，迎請「池府千歲」諸神尊，遲遲未送還宮廟，檢警據報兵分兩路將黃男等拘提到案，查扣20多尊神明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲新北市許姓及黃姓男子於「南鯤鯓代天府」等宮廟，迎請「池府千歲」諸神尊，遲遲未送還宮廟，檢警據報兵分兩路將黃男等拘提到案，查扣20多尊神明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新北市許姓及黃姓男子前往「南鯤鯓代天府」、「麻豆代天府」、「下營上帝爺廟」、「麻豆太子宮」等地宮廟，佯稱自家神明聖誕，向該等宮廟迎請「池府千歲」、「玄天上帝」、「三太子」等多尊神明返家祝壽，但歸期已至卻遲未送還宮廟，學甲分局在檢方指揮下兵分兩路，在彰化、苗栗將黃男拘提到案，迎回來自全國20多尊神明，偵訊後移送法辦。

▲新北市許姓及黃姓男子於「南鯤鯓代天府」等宮廟，迎請「池府千歲」諸神尊，遲遲未送還宮廟，檢警據報兵分兩路將黃男等拘提到案，查扣20多尊神明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學甲分局分局指出，新北市25歲許姓及25歲黃姓男子，於5月至台南「南鯤鯓代天府」、「麻豆代天府」、「下營上帝爺廟」、「麻豆太子宮」等地方重要廟宇，佯稱住家神明要祝壽為由，向各家廟方迎取「池府千歲」、「玄天上帝」、「三太子」等主神，直至歸還日期仍未帶回，經廟方查覺異常，立即向警方報案。

▲新北市許姓及黃姓男子於「南鯤鯓代天府」等宮廟，迎請「池府千歲」諸神尊，遲遲未送還宮廟，檢警據報兵分兩路將黃男等拘提到案，查扣20多尊神明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學甲分局獲報並迅速追查發現，許嫌2人，利用相同手法，騙取全台各地知名廟宇之神像，其中不乏赫赫有名之國定古蹟廟宇，騙取後即交付幕後21歲黃姓主嫌；警方為擴大偵辦並追查神像流向，即報請台南地檢署檢察官翁逸玲指揮，並與麻豆分局、彰化縣警察局鹿港分局、雲林縣警察局刑警大隊偵二隊等單位共組專案小組，其中許姓男子作案後因案通緝，遭新北市政府警察局蘆洲分局查獲入監服刑，經專案成員多日跟監、埋伏掌握犯嫌住居所及神像藏放處，見時機成熟，於5月29日，兵分二路，將兩名黃姓男子拘提到案，並分別在彰化縣秀水鄉、苗栗縣頭屋鄉等地，查扣神明共計20餘尊，全數迎回台南擴大偵辦。

▲新北市許姓及黃姓男子於「南鯤鯓代天府」等宮廟，迎請「池府千歲」諸神尊，遲遲未送還宮廟，檢警據報兵分兩路將黃男等拘提到案，查扣20多尊神明。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲新北市許姓及黃姓男子於「南鯤鯓代天府」等宮廟，迎請「池府千歲」諸神尊，遲遲未送還宮廟，檢警據報兵分兩路將黃男等拘提到案，查扣20多尊神明。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲新北市許姓及黃姓男子於「南鯤鯓代天府」等宮廟，迎請「池府千歲」諸神尊，遲遲未送還宮廟，檢警據報兵分兩路將黃男等拘提到案，查扣20多尊神明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，在專案行動前，適逢台南地檢署主任檢察官李駿逸，率領第64期學習司法官至南鯤鯓代天府參訪，由學甲分局長廖水池與分局幹部陪同，廟方董事長、總幹事親自接待並至廟宇參拜，令人不可思議是專案小組在查緝行動過程，有如神助，火速逮捕涉案犯嫌，並順利起獲各地宮廟落難神尊。

▲新北市許姓及黃姓男子於「南鯤鯓代天府」等宮廟，迎請「池府千歲」諸神尊，遲遲未送還宮廟，檢警據報兵分兩路將黃男等拘提到案，查扣20多尊神明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學甲分局長廖水池表示，維護地方治安是警方職責所在，台南市廟宇文化深厚並有「眾神之都、千廟之城」美譽，對於利用宮廟傳統習俗而從事不法行為者，警方均會積極追緝到案，而本次順利迎回神明，除了能安定民心，也讓學甲分局獲得轄區居民的讚譽，增添佳話。

▲新北市許姓及黃姓男子於「南鯤鯓代天府」等宮廟，迎請「池府千歲」諸神尊，遲遲未送還宮廟，檢警據報兵分兩路將黃男等拘提到案，查扣20多尊神明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
連續性侵2堂妹「凌虐還拍片」　變態堂哥19罪判11年
中央派李西河接警察局長　非蔣萬安希望人選！北市府證實了
布丁姐姐點錯口味換餐　見「店員1動作」超後悔：我錯了
黃仁勳晚間作東！　 AI供應鏈「14大老」名單曝光
「一有尿意就去尿」是錯的！醫曝3後果：年輕人感覺不出來
蔣萬安選方仰寧、中央派李西河接警局長　藍營議員批：耍人有趣？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北男遭通緝又被女友甩　頂樓僵持1hr…警急鋪氣墊救下

2男強擄眾神拒還！檢警發動拘搜　「救回」三太子等20多神尊　

檢調揪8陸企藏台獵人頭！專挖角高科技人才　台男暗助2度被逮

快訊／方仰寧落馬！　警政署副署長李西河接掌台北市警局長

連續性侵2弱智堂妹「情趣用品凌虐還拍片」　變態堂哥19罪判11年

防範海難事件！高科技「航港1號」投入航道巡護　 確保通行安全

涉違法賣股「20年募資1千萬美金」　美商房產集團創辦人遭約談

騎車載法鬥遭追撞！機車起火害人狗都受傷　警鎖定肇逃駕駛

高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻 縣長+家長會長出手了

騎士闖國道！槽化線上淡定立中柱「休息喝水還點菸」　超扯畫面曝

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

快訊／新北男遭通緝又被女友甩　頂樓僵持1hr…警急鋪氣墊救下

2男強擄眾神拒還！檢警發動拘搜　「救回」三太子等20多神尊　

檢調揪8陸企藏台獵人頭！專挖角高科技人才　台男暗助2度被逮

快訊／方仰寧落馬！　警政署副署長李西河接掌台北市警局長

連續性侵2弱智堂妹「情趣用品凌虐還拍片」　變態堂哥19罪判11年

防範海難事件！高科技「航港1號」投入航道巡護　 確保通行安全

涉違法賣股「20年募資1千萬美金」　美商房產集團創辦人遭約談

騎車載法鬥遭追撞！機車起火害人狗都受傷　警鎖定肇逃駕駛

高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻 縣長+家長會長出手了

騎士闖國道！槽化線上淡定立中柱「休息喝水還點菸」　超扯畫面曝

電影《日麗》父母孩子間的「不理解」　承載遺憾走出自己的療癒之路

明金成54歲冥誕！　黃小柔PO照告白：想念以前的日子

中央派李西河接警察局長　非蔣萬安希望人選！北市府證實：盼尊重溝通

白議員批警抓酒駕惹議　柯文哲：抓酒駕是現在「只好如此」的選項

真的沒在看妹！許光漢聽到李多慧偷問「誰？」　羞認：會跟女友撒嬌

王義川監控爭議　黃揚明：凸顯台灣資料蒐用長期存在腐敗邏輯

黃仁勳現身北市古早味餐廳作東　 AI供應鏈「14大老」名單曝光

曝李西河「血統純正台南幫」　柳采葳批中央不尊重：乾脆直接欽點人選

「航港1號」參與海上聯合巡弋　守護海域安全

頭皮白屑飄不停竟是「乾癬」　醫：不治療恐引全身系統性疾病

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

台84連環撞起火！工程隊4車遭猛撞1命危

清寒高中生救人畫面曝　同學捐款助畢旅

新竹鐮刀煞校門口刺傷警衛　師生直擊嚇壞

高雄斥資千萬裝潢「全套店」被抄了

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

加熱菸仍卡關　民眾再上街頭陳抗

低收單親爸阿里山墜谷亡！留2求學中女兒

應徵陣頭他被「逼吃貓屎、麵包蟲」！虐殺棄屍邊坡

社子島大量毒蛇亂竄闖民宅　放生團體說加持過不會咬人

即／涉拍攝少年性影像等3罪　炎亞綸判7月緩刑3年

更多熱門

相關新聞

強化移工照護技能台南勞雇安心免費報名

強化移工照護技能台南勞雇安心免費報名

為讓看護移工安心在台南工作、提升被看護人照護品質，落實台南市長黃偉哲「希望家園」理念，台南市政府持續推行「勞雇安心計畫」，該計畫自2018年開辦至今已邁入第6年，由社團法人台灣萬人社福協會承辦，預計服務100個家庭，歡迎家中聘有看護移工的家庭踴躍報名參加，服務全程免費。

台84連環撞起火！工程隊4車遭猛撞1命危

台84連環撞起火！工程隊4車遭猛撞1命危

即／台84學甲段連環撞火燒車！傷亡不明

即／台84學甲段連環撞火燒車！傷亡不明

麻豆國中深夜傳巨響！紅磚牆整排倒塌砸車

麻豆國中深夜傳巨響！紅磚牆整排倒塌砸車

快訊／台南私廟火警　1男全身75%燒傷送醫

快訊／台南私廟火警　1男全身75%燒傷送醫

關鍵字：

台南神明南鯤鯓代天府神威

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

陳沂處女秀大玩「火車便當、空X撞擊

拚6/30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

姚元浩肺部檢查出現病變治療中　

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面