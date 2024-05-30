2男強擄眾神拒還！檢警發動拘搜　「救回」三太子等20多神尊　

▲新北市許姓及黃姓男子於「南鯤鯓代天府」等宮廟，迎請「池府千歲」諸神尊，遲遲未送還宮廟，檢警據報兵分兩路將黃男等拘提到案，查扣20多尊神明。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

新北市許姓及黃姓男子前往「南鯤鯓代天府」、「麻豆代天府」、「下營上帝爺廟」、「麻豆太子宮」等地宮廟，佯稱自家神明聖誕，向該等宮廟迎請「池府千歲」、「玄天上帝」、「三太子」等多尊神明返家祝壽，但歸期已至卻遲未送還宮廟，學甲分局在檢方指揮下兵分兩路，在彰化、苗栗將黃男拘提到案，迎回來自全國20多尊神明，偵訊後移送法辦。

學甲分局分局指出，新北市25歲許姓及25歲黃姓男子，於5月至台南「南鯤鯓代天府」、「麻豆代天府」、「下營上帝爺廟」、「麻豆太子宮」等地方重要廟宇，佯稱住家神明要祝壽為由，向各家廟方迎取「池府千歲」、「玄天上帝」、「三太子」等主神，直至歸還日期仍未帶回，經廟方查覺異常，立即向警方報案。

學甲分局獲報並迅速追查發現，許嫌2人，利用相同手法，騙取全台各地知名廟宇之神像，其中不乏赫赫有名之國定古蹟廟宇，騙取後即交付幕後21歲黃姓主嫌；警方為擴大偵辦並追查神像流向，即報請台南地檢署檢察官翁逸玲指揮，並與麻豆分局、彰化縣警察局鹿港分局、雲林縣警察局刑警大隊偵二隊等單位共組專案小組，其中許姓男子作案後因案通緝，遭新北市政府警察局蘆洲分局查獲入監服刑，經專案成員多日跟監、埋伏掌握犯嫌住居所及神像藏放處，見時機成熟，於5月29日，兵分二路，將兩名黃姓男子拘提到案，並分別在彰化縣秀水鄉、苗栗縣頭屋鄉等地，查扣神明共計20餘尊，全數迎回台南擴大偵辦。

據了解，在專案行動前，適逢台南地檢署主任檢察官李駿逸，率領第64期學習司法官至南鯤鯓代天府參訪，由學甲分局長廖水池與分局幹部陪同，廟方董事長、總幹事親自接待並至廟宇參拜，令人不可思議是專案小組在查緝行動過程，有如神助，火速逮捕涉案犯嫌，並順利起獲各地宮廟落難神尊。

學甲分局長廖水池表示，維護地方治安是警方職責所在，台南市廟宇文化深厚並有「眾神之都、千廟之城」美譽，對於利用宮廟傳統習俗而從事不法行為者，警方均會積極追緝到案，而本次順利迎回神明，除了能安定民心，也讓學甲分局獲得轄區居民的讚譽，增添佳話。