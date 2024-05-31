女星玩吹牛拚酒險丟命！富少輸不起追砍2女　二審減刑關鍵曝

記者黃資真／台北報導

曾出演多部戲劇的顧姓女藝人，2022年與許姓閨蜜至吳姓男友人位於內湖區的豪宅，並玩「吹牛」助興，輸的人得喝酒，期間吳男因懷疑2女串通灌他酒，憤而持水果刀狂刺，顧、許送醫救治後保住性命。一審吳依殺人未遂罪被判處7年，案經上訴，高院酌減為5年有期徒刑。

▲顧姓女藝人（咖啡色外套）喝酒玩遊戲，與閨蜜（黑色外套）遭吳姓友人揮刀狂砍。（圖／記者黃宥寧攝）



回顧此案，吳與許女為大學同學，並與顧女為好友關係，2022年1月4日深夜11時許，吳先後邀約許、顧前往其祖父位於內湖區行善路的豪宅飲酒，並玩「吹牛」、「擲骰子」等遊戲助興。

然而，吳懷疑顧、許私下串通，害他不斷被罰，竟抓狂持廚房的水果刀朝顧女右後頸部及頭部各砍1刀，顧女奮力抵抗下躲入廁所並反鎖，吳又朝許女腹部、右側後腰部各刺1刀，後因吳的外公在房間聽聞爭吵聲後出面制止，經顧女報警後，與許一同被送往醫院救治。

▲當時顧、許雙雙遭砍，送醫搶救後保住性命。（圖／資料照）



顧女受有右頸部撕裂傷（18針）、左中指撕裂傷（3針）、頭皮撕裂傷（2針），許則是右側後腰穿刺傷合併延遲性橫結腸穿孔及腹膜炎、創傷後併右側肋膜腔積液，且患有疑似創傷後壓力疾患，所幸經搶救後皆保住了性命。

審理時吳男否認犯行，辯稱當時飲酒過量及精神恍惚卸責，且謊稱是顧女先持刀攻擊，他搶過刀子後亂揮才揮砍到2女，辯護律師則稱，縱使吳稱「看我敢不敢弄死你」、「不相信我會殺人嗎」等，僅是一時氣憤衝動所言，並無殺人未遂犯行，且因酒精、未正常服藥導致精神狀況異常，建請減刑。

法官勘驗顧、許對話紀錄，2人談論事發經過，許表示「我沒有醉我被刺中腰，我知道完了，我應該傷口很深，因為我手麻了」、顧回「我當下覺得身體濕濕的一摸才知道是血噴出來我嚇死了」，與歷次陳述均一致。

辯護人雖稱吳當下辨識能力降低，建請減刑，然吳男事發酒測值為0.89mg/L，並無泥醉情形，與一般人無異，一審依2個殺人未遂罪各判6年，合併處7年；案經上訴二審，高等法院考量吳與2女達成和解，酌減為5年有期徒刑，全案仍可再上訴。