閨蜜輕鬆賺到「第一桶金」　想帶她一起發財！全場搖頭：快遠離

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人出社會都期望薪水可以每年提升，也會和周邊的人做比較。一名女網友就說，和閨蜜以前是同事，每個月都領22K，但後來2人離職後卻走上不同的道路，她現在每個月還是領著30K，但閨蜜老早就賺到第一桶金，即使後來對方帶著她一起賺錢，但成效還是不如對方，讓她不禁感嘆「和閨蜜的貧富差距」。

原PO在Dcard發文表示，一開始2人是同事，每個月都領22K，家庭背景都差不多，不會向家裡伸手要錢，離職之後就成為很要好的朋友，任何事情都會一起分享。而後來對方找到一個賺錢方法，雖然不是很正當，但生活變得很豐富，且在20歲出頭就賺到第一桶金，讓她很羨慕，「畢竟我自己到現在也還在領著30K的薪水」。

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▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



閨蜜發財之後也沒有忘記她，分享了很多賺錢的方法，可是她接觸之後反而一直虧錢，完全不知道為何2人的落差會這麼大，讓她既羨慕又嫉妒，「站在我的立場，我覺得憑什麼？憑什麼我一直虧錢？憑什麼我每天搬磚，努力一個月30K，而你卻整路都一帆風順」，現在對方找她一起出國，她也只回一句「我沒錢」。

原PO感嘆，不知道自己的想法對不對，「或許我也不是一個合格的閨蜜，我也可能只是覺得落差很大，覺得心裡不舒服」，但還是想上來抒發一下心情，希望大家可以把她罵醒。

不少網友看了都勸說，「不是正的表示有一定風險或年限吧？妳正常工作安全穩定到退休，搞不好她30歲就做不了了，她習慣現在的消費和生活水準，以後沒收入改得了嗎？」「你就想想如果不是正常管道的收入，哪天被抓去關沒有比較好」、「賭博嗎？有沒有可能她是你上游，你虧的錢她有抽成，她的工作就是帶你入門」、「你要做的就是遠離她啊！你們價值觀不同，你心裡應該多少不認同非正當管道賺錢方法吧？繼續往來只會增加你心裡的不滿、嫉妒心」。