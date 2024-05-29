　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

閨蜜輕鬆賺到「第一桶金」　想帶她一起發財！全場搖頭：快遠離

▲閨蜜、朋友、好姊妺、姊妹淘、同學（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人出社會都期望薪水可以每年提升，也會和周邊的人做比較。一名女網友就說，和閨蜜以前是同事，每個月都領22K，但後來2人離職後卻走上不同的道路，她現在每個月還是領著30K，但閨蜜老早就賺到第一桶金，即使後來對方帶著她一起賺錢，但成效還是不如對方，讓她不禁感嘆「和閨蜜的貧富差距」。

原PO在Dcard發文表示，一開始2人是同事，每個月都領22K，家庭背景都差不多，不會向家裡伸手要錢，離職之後就成為很要好的朋友，任何事情都會一起分享。而後來對方找到一個賺錢方法，雖然不是很正當，但生活變得很豐富，且在20歲出頭就賺到第一桶金，讓她很羨慕，「畢竟我自己到現在也還在領著30K的薪水」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

閨蜜發財之後也沒有忘記她，分享了很多賺錢的方法，可是她接觸之後反而一直虧錢，完全不知道為何2人的落差會這麼大，讓她既羨慕又嫉妒，「站在我的立場，我覺得憑什麼？憑什麼我一直虧錢？憑什麼我每天搬磚，努力一個月30K，而你卻整路都一帆風順」，現在對方找她一起出國，她也只回一句「我沒錢」。

原PO感嘆，不知道自己的想法對不對，「或許我也不是一個合格的閨蜜，我也可能只是覺得落差很大，覺得心裡不舒服」，但還是想上來抒發一下心情，希望大家可以把她罵醒。

不少網友看了都勸說，「不是正的表示有一定風險或年限吧？妳正常工作安全穩定到退休，搞不好她30歲就做不了了，她習慣現在的消費和生活水準，以後沒收入改得了嗎？」「你就想想如果不是正常管道的收入，哪天被抓去關沒有比較好」、「賭博嗎？有沒有可能她是你上游，你虧的錢她有抽成，她的工作就是帶你入門」、「你要做的就是遠離她啊！你們價值觀不同，你心裡應該多少不認同非正當管道賺錢方法吧？繼續往來只會增加你心裡的不滿、嫉妒心」。

ET快訊
陸21歲妹遭分屍！頭埋山上身體扔海　兇手到處旅行
快訊／新北大漢溪驚見紅衣浮屍
玩當沖慘賠！　國泰世華女行員「盜走客戶430萬」
超綠老公一次怒告4小王！慾望人妻「劈腿如蜈蚣」
快訊／台灣黑熊BB03遭槍殺！　陳屍瀑布
快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報
北韓「屎的迫降」260顆氣球！　還藏自爆裝置
王義川爆「手機定位分析群眾」　北檢分案調查

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

118課綱不存在！教長：現行版本沒問題「未規定10年要改一次」

千萬別得罪他們！「腹黑大師」TOP3星座　牡羊竟然有上榜

蘇花下清水橋明起開放大車　北花國道客運「續停駛」！原因曝

快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報　國家警報又響了

討債流氓變書店店員！漫畫家創「藐視書店法」網笑噴：罰則是獎勵吧

大學遇正妹「是國中告白胖妹」他秒求助！全場痛快笑：啪啪響

媽愛穿「蕾絲內褲」在家晃！兒子反感快崩潰：常咬我○○叫起床

快訊／大雨續轟6縣市　強降雨襲擊到入夜

新任教育部長送員工「2禮物」！背後寓意曝：制訂貼近民眾政策

閨蜜輕鬆賺到「第一桶金」　想帶她一起發財！全場搖頭：快遠離

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

陳沂加入SWAG！　邀羅志祥實戰：全力配合♥

楊銘威《婆婆2》遭勇兔戴綠帽　見混血娃崩潰⋯鍾欣凌也傻眼

118課綱不存在！教長：現行版本沒問題「未規定10年要改一次」

千萬別得罪他們！「腹黑大師」TOP3星座　牡羊竟然有上榜

蘇花下清水橋明起開放大車　北花國道客運「續停駛」！原因曝

快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報　國家警報又響了

討債流氓變書店店員！漫畫家創「藐視書店法」網笑噴：罰則是獎勵吧

大學遇正妹「是國中告白胖妹」他秒求助！全場痛快笑：啪啪響

媽愛穿「蕾絲內褲」在家晃！兒子反感快崩潰：常咬我○○叫起床

快訊／大雨續轟6縣市　強降雨襲擊到入夜

新任教育部長送員工「2禮物」！背後寓意曝：制訂貼近民眾政策

閨蜜輕鬆賺到「第一桶金」　想帶她一起發財！全場搖頭：快遠離

魔鷹頸部不適連2天休息　巫柏葳下二軍

【廣編】大腸科X皮膚科共同呼籲天天喝優酪乳　補好菌助代謝

日本水產止步之際　「俄羅斯螃蟹」橫渡中國市場

邊佑錫爆紅流淚致謝！　90度鞠躬感念「謝謝成就這麼好的善宰」

微波茶碗蒸之亂！短褲女PK超商店員　「憑什麼自己來」下場慘了

巴基斯坦重大車禍！「巴士墜橋」至少28死　車體嚴重變形躺谷底

台灣特斯拉「改款Model 3」開放試駕！新路線還有機會拿限量公仔

凱特王妃罹癌收大量慰問信　傳健康好轉「多次與家人外出」

上班見「兔兔協尋」傳單！上面蓋住一張圖　網看完氣炸：有夠缺德

展獲佳績　全國身障運竹市健兒表現亮眼

媽同時教鸚鵡2首歌　牠竟直接Remix唱出

生活熱門新聞

快訊／雨彈來襲！6縣市大雨特報　下到晚上

番薯白轉紅水氣暴增！一圖看3天全台大雨

午後防大雨！　「全台下3天」時間曝

快更新！LINE來電不能接「安卓有救了」

車廂不見了！劍湖山世界摩天輪大保養

反聖嬰成形「幾乎篤定」　專家：颱風生成較靠近台灣

林庭謙大陸女友反擊！曬5圖揭霖霖自導自演

北風衝到巴士海峽了　鄭明典：氣候上並非常態

媽媽太強勢！兄妹「年過40還未嫁娶」歎：寧願不婚

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

明起雷雨罩全台到周末「北部一片紅」　氣象署：防雷擊強風

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

UNIQLO啥商品CP值最高？常客激推：包超好用

民進黨大老長子被坑殺數千萬　長照蟑螂躺地鬧事

更多熱門

相關新聞

看到郭書瑤！人妻爆共鳴「閨蜜也是大惡鄰」

看到郭書瑤！人妻爆共鳴「閨蜜也是大惡鄰」

「從沒想到，這個惡鄰居會是我曾經的好友！」一名人妻透露，閨蜜住在她家樓上，原本兩家人相處融洽，豈料房子發現漏水後，閨蜜態度180度大變，主張「漏水是你家，請你自己處理！」儘管原PO願意出錢解決，閨蜜也拒絕溝通，管委會介入也沒效，「我們現在和郭新聞一樣，正在訴諸法律。」

人資答應給46K　OL拒絕其他公司「下秒突改成42K」

人資答應給46K　OL拒絕其他公司「下秒突改成42K」

「5種朋友」不要交！誤交損友讓你運氣變差

「5種朋友」不要交！誤交損友讓你運氣變差

向閨蜜借5萬周轉！她竟被逼和父親上床肉償

向閨蜜借5萬周轉！她竟被逼和父親上床肉償

朋友求代購被拒惱羞「你就是懶加自私」！結局超療癒

朋友求代購被拒惱羞「你就是懶加自私」！結局超療癒

關鍵字：

薪水閨蜜朋友貧富差距

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

郭書瑤首露面「落淚道歉」

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

快訊／六月發聲回應婚變李易！

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

昆凌2歲小女兒「做家事」！

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面