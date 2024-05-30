街頭刺死阿姨被起訴　內湖富家子1年前買汽油燒家遭判4年

▲北市內湖區家境富裕的朱姓男子買汽油放火燒家，更當街刺殺親阿姨。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區朱姓男子去年11月持刀當街刺殺親阿姨，落網後還向警方表示「很後悔」，檢方依殺人罪起訴收押。另外，2022年朱男赴加油站買2桶汽油，並在住家門口潑灑，再持火柴點燃引發火勢，導致屋內一片焦黑，他自己四肢、臉部也受傷，士林地院判處朱男有期徒刑4年。

家境富裕的朱男疑染毒，2022年11月15日晚間8時，前往北市中油大直站購買92汽油2桶，返回內湖住家，在房間門口內撥灑汽油，以火柴點燃後引發火勢，住在同樓層他戶的媽媽、胞兄聞到味道趕緊打119呼救，一把火也讓屋內多處焦黑，朱自己四肢燙傷2度、臉部燙傷、頭髮焦黑。

開庭時，朱男稱當天情緒不穩定，「引燃火勢是因為輕生念頭，想連同房子一起燒掉」，但不敢向家人說想結束生命，所以才買汽油回家引燃，怕家人難過，也怕又影響到自己等語。

▼朱姓男子持刀刺殺譚姓阿姨。（資料圖／記者黃彥傑翻攝）

據監視器畫面顯示，朱購買汽油時並無異狀，提油返回住家放火，可認他當時知悉其行為及目的，並無因精神障礙或心智缺陷，致不能辨識其行為違法性或辨識能力欠缺或顯然降低，故不符減刑條件。

法官認為，朱男已著手於放火行為實行，幸因火勢未延燒即熄滅，未致房屋重要構成部分遭燒燬而未遂，依刑法第25條第2項規定減輕其刑。

合議庭審酌朱男因有輕生念頭，一時失慮，卻在屋內放火，致生公共安全甚鉅，考量他坦承犯行，經房屋所有權人（朱母）表示「依法判決」意見，依「放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪」，處有期徒刑4年。

孰料，過了379天、也就是2023年11月29日，朱男因缺錢花用而屢屢找上阿姨譚女要錢，遭到拒絕，因此起了殺人之心，並預先買好水果刀，招攬計程車前往內湖環山路阿姨住處，並在一旁人行道附近堵人。

▼朱姓外甥(綠衣者)持刀刺殺譚姓阿姨，遭依殺人罪起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

朱男見到外出前往郵局匯款的阿姨返家，立即上前搭話「妳好，有沒有錢可以匯款給我？」譚女見到外甥又來討錢，當場表明「沒有現金」，未料朱竟因此抓狂，上前徒手揪住阿姨頭髮，將阿姨朝人行道內側擋土牆方向拖行。譚女因頭髮遭猛力拉扯無法維持站姿，只能任由外甥將其在地面拖扯；儘管譚女大聲呼救，但仍遭朱男拖行數公尺，經送醫仍回天乏術。

今年3月25日檢方依殺人罪將他提起公訴，據了解，朱男有吸毒前科，近年來因吸毒導致精神出狀況，就連家人也不敢親近，是家中的不定時炸彈；而朱在落網後，還一度向警方表示「很後悔殺掉阿姨」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995