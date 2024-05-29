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社會 社會焦點 保障人權

三總醫師遭押上車討400萬！前女友撂乾弟亮槍逼簽本票...警拘3人

記者邱中岳／台北報導

北市內湖三軍總醫院急診室醫師，傳出與前女友因為借貸關係發生糾紛，6日晚上7時許，前女友找「乾弟弟」帶著友人，一同前往醫院門口找人，當時醫師被找上車要他償還債務，2人甚至還亮槍逼簽本票，但醫師否認有債務拒絕簽本票，商談10分鐘後下車離去，警方獲報帶回前女友以及乾弟弟及其友人到案說明。

警方調查，49歲的陳姓男子在內湖三軍總醫院擔任急診室醫師，6日晚上7時許準備下班騎乘機車離開醫院，卻被40歲的蔡姓男子及其友人攔下，2人表示代表45歲的林女出面追討債務，要陳上車配合協商。

▲▼三總急診室醫師與前女友爆金錢糾紛，乾弟弟出面討債。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲三總急診室醫師與前女友爆金錢糾紛，乾弟弟出面討債。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子上車後，2人表示因為陳姓醫師積欠林姓前女友400萬元，所以要陳簽下本票並償還債務，還當場亮槍，但是陳姓醫師認為當初有借百萬已經償還，並沒有400萬元，所以拒絕簽本票，雙方談了10分鐘陳姓醫師下車離開。

事後陳姓醫師到派出所報案，並提出妨害自由告訴，警方鎖定2名蔡姓男子以及林姓女子到案，其中林姓女子以及其蔡姓乾弟弟均否認有討債問題，乾弟弟還表示，是透過朋友去追討不良資產，但蔡的同行友人則表示，林、蔡是乾姐弟關係，是去替林姓乾姐姐追討債務。

▲▼三總急診室醫師與前女友爆金錢糾紛，乾弟弟出面討債。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲乾弟弟出面追討400萬債務，陳姓醫師下車後前往派出所報案，警方逮3人查扣鎮暴槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，陳姓醫師與林姓女子原本交往密切，關係相當良好，但是卻因為金錢扯出糾紛，警方事後逮捕3人到案說明，還在其中1人身上起獲鎮暴槍，訊後依妨害自由等罪嫌將3人送辦，另外槍枝也將送相關單位檢驗是否具有殺傷力。

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