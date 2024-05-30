營養下肚能吸收才是關鍵　醫曝「公孫穴」健脾益胃兼保養胎兒

▲花蓮慈院中醫部養生教學「十總穴之益胃穴」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

古人有句話叫做「食為命之源」，因為吃進去的食物，能轉化成維持生命所需的能源，可見「吃」對人有多重要，但是根據醫療實證顯示，適當的食物吃進去還不夠，身體能不能好好吸收更是關鍵！所以，掌管消化吸收功能的腸胃就成為關鍵，花蓮慈濟醫院中醫部黃咨博醫師表示，中醫穴位調養中，最常應用於調理脾胃的穴位，就是十總穴裡又被稱之為「益胃穴」的「公孫穴」。

現代社會中，許多人因為工作繁忙、生活壓力大，導致容易發生腸胃脹痛，甚至是胃食道逆流的問題，這時候位於足太陰脾經上的公孫穴就能發揮用處。黃咨博醫師表示，公孫穴是足太陰脾經的絡穴，同時連繫著足太陰脾經、足陽明胃經與衡脈等三條經絡，顧名思義，公孫穴的功效也與脾、胃功能有關。

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▲中醫部黃咨博醫師表示，中醫穴位調養中，最常應用於調理脾胃的就是十總穴裡又被稱之為「益胃穴」的「公孫穴」。

而在中醫的理論中，脾胃是互為表裡的臟腑，一起統籌大多數消化相關的疾病，因此與脾胃經絡相通的公孫穴，對於胃脹、胃痛、消化不良、腹痛都有一定的療效；同時公孫穴又與衝脈相連接，衝脈是一個與氣逆上衝諸症相關的經脈，所以，腹脹急痛、經痛等症狀，也可以經由公孫穴緩解症狀。

要找到公孫穴的取穴方式，首先要先找到腳掌內側大拇指關節基底的隆起，從隆起後的凹陷處再沿著腳掌內側緣向後，大約一個手大拇指橫寬（一吋長）的距離處，緊貼蹠骨下方的凹陷處就是公孫穴了。

黃咨博醫師表示，找到公孫穴之後，可以用食指或拇指指腹順時針輕輕按壓，力道以出現痠脹感為準，如果是要處理腸胃問題的話，也可以配合按壓前方大拇指關節基底隆起後方凹陷處，這裡是太白穴，兩個穴一起使用可以強化效果。

▲先找到腳掌內側大拇指關節基底的隆起，從隆起後的凹陷處再沿著腳掌內側緣向後，大約一個手大拇指橫寬的距離處，緊貼蹠骨下方的凹陷處就是公孫穴了。

脾有統血的功能，黃咨博醫師表示，公孫穴除了能調養脾胃功能，也能緩解月經造成的的不適，另外，由於胎兒主要是靠著母體的血液滋養，所以，輕輕的按摩公孫穴還有保養胎兒的功效。

花蓮慈院中醫部推出的2024年養生穴位衛教影片，規劃將會有十集，會在花蓮慈濟醫院YouTube頻道播出，每期都邀請到專業的中醫師，分享中醫最常用的十個穴道－十總穴，揭開中醫穴道的神秘面紗，也分享免費的居家養生秘訣，陪伴大家健康沒煩惱。

參考飲片：https://youtu.be/keTPpPRMTvU