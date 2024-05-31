男性騷混血少女「耳邊低語想壞壞」　少女爸爆氣一拳重擊殺了他

▲派對現場一名混血未成年少女遭俄男調戲性騷，少女父親氣到打人，一拳揍向俄男。（圖／翻攝自Khaosod English）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國芭達雅一處泳池別墅本周舉辦派對，但期間一名英泰混血未成年少女卻被36歲俄羅斯男子性騷擾，男子還在少女耳邊低語，宣稱想要和她發生性關係。這讓少女父親勃然大怒，一拳重擊俄羅斯男子臉部，導致俄男當場倒地不起，頭部嚴重受傷，最終搶救不治。

Khaosod English、Pattaya Mail等報導，事發於27日凌晨，36歲俄羅斯男子伊戈爾（Igor Yasilyev）被少女父親出拳毆打之後，當場摔倒頭部撞地，失去意識且血流不止。緊急人員獲報趕到現場之後，立刻進行CPR搶救並把他送醫。

據傳伊戈爾與少女父親當晚是第一次見面，當時發生激烈爭吵，事發後現場陷入一片混亂，少女父親趁機逃離現場。伊戈爾被送到醫院之後，因頭部傷勢過重死亡。

▲威廉姆斯承認出手毆打伊戈爾，但宣稱並沒有預料到那一拳會造成伊戈爾喪命。（圖／翻攝自Khaosod English）

芭達雅警方隨即展開追捕，隨後逮捕35歲少女父親、英國男子威廉姆斯（Ricki Aaron Williams）。威廉姆斯的28歲泰籍妻子茉德（Mod）透露，當晚派對一開始的時候她也在場，待了一陣子之後，因工作關係離開，但在27日凌晨3時左右接到老公想要回家的訊息，因此動身前往別墅，並在路上發現老公的身影，就把他接回家。

茉德進一步說明，在這場聚會上，伊戈爾對女兒做出不恰當的舉動，隨後出現性騷擾行徑，在女兒耳邊說想要發生性關係，當場惹怒威廉姆斯。威廉姆斯承認出手毆打伊戈爾，但宣稱並沒有預料到那一拳會讓伊戈爾喪命，事後對自身行為感到後悔。