藍修法「提高罷免門檻」逕付二讀又撤案　黃捷轟：真的很無恥

▲黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國會改革剛三讀，國民黨團31日欲將提高罷免門檻的《罷免法》修正案抽出逕付二讀，但隨後又撤案，遭民進黨立委黃捷批評，真的很無恥。

由國民黨立委許宇甄等人提出的《罷免法》修正案，針對第75條，增加一年內不得為罷免之提議與連署；同時也修正第90條，要求罷免的票數要高於當初當選的票數。

黃捷指出，國民黨不聽人民的怒吼，現在還想加速拉高罷免門檻，稍早竟抽出逕付二讀，剛剛被發現才撤案，「怕被罷免，就想憑著多數竄改遊戲規則，鞏固權力的貪婪嘴臉有夠難看。」

黃捷也批評，《選罷法》修法要求「罷免同意票數須大於當選得票數」，且就職未滿一年，不得開始一階連署。這屆國會開始不過三個月，國民黨就讓台灣民主倒退三十年。用糖衣包毒藥，擴權毀憲、甚至修選罷法自救，而始終不願意面對民意。

對於修法內容，許宇甄曾說明，自去年以來，黨部接獲許多基層里長陳情，他們說罷免門檻過低，導致罷免案件頻繁發生，尤其是許多地方在里長剛就職就出現有人在倡議提案罷免，希望能修法改正這種亂象。

許宇甄指出，罷免是重要的民主工具之一，它可以讓民眾有機會罷免不適任的公職人員，但必須警惕罷免成為政治鬥爭的籌碼，更不能容忍罷免成為一種報復的工具。民主制度需要一個健全的機制來保護，而不是任由其被濫用。低門檻的罷免制度可能會帶來一系列不良後果。它可能導致政治的不穩定，使政府無法有效地執行施政計畫，影響民眾的福祉。其次，它可能使政治成為一種遊戲，而不是一個嚴肅的公共事務，進而損害民主制度的信譽。最後，它可能使得有能力的人不願意參與政治，進而影響政府運作。