快訊／通緝犯聞警敲門！旅館開窗逃失足墜樓亡　警搜出海量毒品

▲通緝犯許男因肇事逃逸遭警方追查，警方前往旅館查緝時竟跳窗逃逸不慎墜樓。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市新店區昨（30日）晚間9時許傳出一起墜樓案，警方初步調查，34歲的許姓男子因案遭到通緝，29日當天又於新店三民路發生交通事故而肇逃，新店警方循線追查到許男與女友投宿的北新路某旅館，未料許男聽聞警方敲門，竟心虛企圖爬窗潛逃，過程中不慎自6樓墜落1樓地面，當場失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救1小時後仍宣告不治死亡。

警方調查，許男因詐欺案而遭桃園地檢署發布通緝，29日許男偕女友於新店三民路發生交通事故，但礙於通緝身分，許男不敢多作停留，當即肇事逃逸。新店警方獲報後展開追查，發現許男與女友投宿在新店北新路上某間旅館，30日晚間前往查緝，多次敲門並表明身分，但許仍拒不開門，警方只好請來房務人員協助，怎料開門後竟未見許男人影，眼尖的警方發現房間窗戶敞開，探頭一看，赫見許男疑似企圖逃逸、不慎從6樓墜落至1樓地面，已經沒有呼吸心跳，經緊急送往醫院搶救後，仍宣告不治。

警方事後於許男身上包包內搜出大量毒品，包括毒品咖啡包4包、第四級毒品梅錠16錠、第四級毒品史蒂諾斯112錠、第二級安非他命吸食器1組、第三級毒品Fm2 13錠等。目前全案仍待進一步調查釐清。

▼警方在許男的包包中搜出大量毒品以及吸食器等物。（圖／記者陸運陞翻攝）