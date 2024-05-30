　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

太平島碼頭整修完工　宏華營造再捐4千萬裝海淡機...造福海巡官兵

▲▼宏華營造捐4千萬在太平島裝設海淡機，海巡署艦隊分署長廖德成（左）頒發感謝狀給總經理陳宗邦。（圖／宏華營造提供，下同）

▲▼宏華營造捐4千萬在太平島裝設海淡機，海巡署艦隊分署長廖德成（左）頒發感謝狀給總經理陳宗邦。（圖／宏華營造提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中在地企業宏華營造2年多前標下南沙太平島「港側浚深及碼頭整修統包工程」，今年完工啟用，宏華關心島上沒淡水可喝，再捐助4千萬元裝設海水淡化機等多項設施，每天可製造3萬5千公升淡水，對於海巡官兵日常生活，助益極大，總經理陳宗邦昨（29）日北上海巡署接受感謝狀，他說，能標下整修工作，不僅是一份榮耀，也為人道救援、社會責任盡份心力。

▲▼宏華營造捐4千萬在太平島裝設海淡機，海巡署艦隊分署長廖德成（左）頒發感謝狀給總經理陳宗邦。（圖／宏華營造提供，下同）

南沙太平島是我國最南端領土，距離台灣1600公里以上，長期遭受西南湧浪侵蝕，南側海岸沙灘逐漸消失，影響陣地基礎安全，加上泥沙堆積、海風強大，船隻難以靠岸，以及島上沒有淡水、海氣象惡劣等因素，使得太平島的海岸安全和島上生活條件的改善，刻不容緩。

▲▼宏華營造捐4千萬在太平島裝設海淡機，海巡署艦隊分署長廖德成（左）頒發感謝狀給總經理陳宗邦。（圖／宏華營造提供，下同）

行政院海洋委員會民國109年起開始推動太平島港側浚深及碼頭整修統包工程，計畫總經費17億3766萬餘元，由國內最大海事工程宏華營造得標，110年11月24日開工，112年10月30日竣工，今年3月驗收，4月啟用，工程內容包括直立碼頭、直立內堤、防湧匣門、東拋石堤工程、二號碼頭港測浚挖工程、油槽新建、水岸電力連接等14項。

▲▼宏華營造捐4千萬在太平島裝設海淡機，海巡署艦隊分署長廖德成（左）頒發感謝狀給總經理陳宗邦。（圖／宏華營造提供，下同）

宏華在嚴峻的海氣象條件之下，透過審慎緊密的運輸規劃和海象預報，總共動用24個船次，載運20多萬噸各種資材到太平島，施工高峰期，島上作業人員超過100人，各種作業船機包括8000噸級專用運輸船、4500噸級半潛式平台船、反鏟式挖泥船等8艘，以及280噸大型吊車、拖板車、怪手，還有特別設置的2立方預拌混凝土廠等設備，更是千里迢迢、不畏風浪的運送上島。

▲▼宏華營造捐4千萬在太平島裝設海淡機，海巡署艦隊分署長廖德成（左）頒發感謝狀給總經理陳宗邦。（圖／宏華營造提供，下同）

其中位於1、2號碼頭間的外港池水域，以國內最大反鏟式挖泥船，將原來僅4至5米水深水域浚挖至7.5米，並移除31顆大型礁石，使得4000噸級巡防艦順利靠泊，免除遭受西南湧浪衝擊而造成船舶晃動與斷纜的危險。

另外，興建600公秉的油槽、發電機組更新並聯、海水淡化機等，充分供應島上用水用電，使得太平島成為南海水域中人道救援、科學、生態研究的重要據點。

▲▼宏華營造捐4千萬在太平島裝設海淡機，海巡署艦隊分署長廖德成（左）頒發感謝狀給總經理陳宗邦。（圖／宏華營造提供，下同）

海巡署艦隊分署長廖德成率副分署長楊朝卿及一級主管，頒發感謝狀致意，廖說，太平島工程是海巡署近年來最遠、最大的工程案，感謝宏華營造克服各項困難，如期完工，成為海巡堅守南疆的最大後盾；總經理陳宗邦也和副總劉恩昊、技術總監林俶寬等人出席，陳說，很高興有機會能善盡社會責任，為國家盡些心力。

ET快訊
快訊／台84驚悚火燒車！　傷亡不明
快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上
日「清純櫻花妹」詐騙800萬日圓！　真實相貌大崩壞
陳沂SWAG處女秀！伺服器大當機　收益曝光
台積電調整配息！原因曝光　網喊：不發我也買
開幕不到120天！　逢甲「超派炸雞」黯然熄燈
英勇高中生救人畫面曝！　脫上衣衝火場扛出老翁
低收單親爸阿里山墜谷亡！　身後留2求學中女兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投巧克力咖啡節端午登場　高曼容、馬來貘與爽爽貓攜手代言

台中市議會總質詢突斷電「議員超傻眼」　台電曝原因

「雲林心蓮心」振興國旅　雲林人獲加碼享1300元補助

太平島碼頭整修完工　宏華營造再捐4千萬裝海淡機...造福海巡官兵

找到職涯方向！「3步驟3階段3萬元」計畫　協助青年穩定就業

端午佳節飄粽香　南消二大救護宣導保平安

南消一大後壁分隊辦居家安全診斷　民眾、里長都說讚

3人即可到消防隊學習急救技術　南消各分隊開設急救學習站

全勝晉級決賽　水里國小女足勇奪全國少年盃6年級組冠軍

全國身心障礙運動會落幕！花蓮奪8金6銀4銅　田徑表現最亮眼

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

南投巧克力咖啡節端午登場　高曼容、馬來貘與爽爽貓攜手代言

台中市議會總質詢突斷電「議員超傻眼」　台電曝原因

「雲林心蓮心」振興國旅　雲林人獲加碼享1300元補助

太平島碼頭整修完工　宏華營造再捐4千萬裝海淡機...造福海巡官兵

找到職涯方向！「3步驟3階段3萬元」計畫　協助青年穩定就業

端午佳節飄粽香　南消二大救護宣導保平安

南消一大後壁分隊辦居家安全診斷　民眾、里長都說讚

3人即可到消防隊學習急救技術　南消各分隊開設急救學習站

全勝晉級決賽　水里國小女足勇奪全國少年盃6年級組冠軍

全國身心障礙運動會落幕！花蓮奪8金6銀4銅　田徑表現最亮眼

快訊／日陸上自衛隊訓練「手榴彈爆炸」！1隊員臉砸中死亡

未手術「打官司女變男」成功首例　尼莫歡呼：終於可正大光明說

6月後「赴陸1千團」可出發　蕭博仁：6／10是解禁關鍵時間點

塞了整顆統一大布丁！　春上布丁蛋糕「真の布丁蛋糕」開賣了

楊洋「藏明星身分」線上打電玩　迪麗熱巴曝他真實私下貌

快訊／台84學甲段驚悚火燒車！貨車猛撞施工車隊　傷亡不明

南投巧克力咖啡節端午登場　高曼容、馬來貘與爽爽貓攜手代言

晴空匯一片焦黑「房價會狂跌」？網點8難題：至少掉1000萬

台中市議會總質詢突斷電「議員超傻眼」　台電曝原因

小鳳飛飛復出「深V直逼肚臍」！　辣穿高衩短褲「洩腿根」

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

地方熱門新聞

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

騎士檢查胎壓「被收10元」竟留1星負評

必比登名店「陳明統爌肉飯」酸菜防腐劑超標3倍

曾之婕曝台南古都美名黯然失色

桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

台東民眾撿到鳳頭蒼鷹幼鳥　疑鳥巢摔落重傷

台中旅行團遊金門爆食物中毒　15人上吐下瀉

多人闖關送法辦　蘇花早中晚放行公路局籲配合

誤騎鐵馬道連收罰單　余信憲促改善罰單程序　

瑞亭國小潔牙大會師　柯俊生：展現健促影響力

新北三芝水梯田嘉年華開跑

三和國小挑戰3km路跑　陳紹賓：樂活健康愛家鄉

投資虛擬貨幣熟女險遭詐騙300萬元

「最美檢察官」陳漢章講座民眾反應熱烈

更多熱門

相關新聞

失足墜4米深海堤　海巡消防聯手救起採蚵阿伯

失足墜4米深海堤　海巡消防聯手救起採蚵阿伯

海巡署中部分署第三岸巡隊崙尾灣安檢所，昨(28日)晚間發現1名年約70歲採蚵阿伯不慎失足跌落堤防，旋即派遣人力投入救援，並通報消防局第三大隊鹿港分隊到場救援，並順利救起該名男子，所幸男子生命跡象穩定，後續送往醫院接受治療。

陸4海警船再闖金門水域　海巡艇「1對1監控」

陸4海警船再闖金門水域　海巡艇「1對1監控」

大陸2海警船又人侵金馬水域　海巡署5月第8度驅離

大陸2海警船又人侵金馬水域　海巡署5月第8度驅離

陸4艘海警船航入東引、烏坵　海巡署驅離畫面曝

陸4艘海警船航入東引、烏坵　海巡署驅離畫面曝

「永昇財33號」船長受傷命危　海空聯合直升機救援

「永昇財33號」船長受傷命危　海空聯合直升機救援

關鍵字：

太平島碼頭整修宏華營造海淡機海巡署

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

拚6/30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面