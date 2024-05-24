又來了！大陸2海警船高速侵入金馬水域　海巡署5月第8度驅離

▲中國2海警船高速侵入金馬水域。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

大陸昨（23）日宣布進行為期2日聯合演練，海洋委員會海巡署即同步於東引、烏坵等2處偏遠島嶼偵獲中國海警船各2艘，分别以編隊方式航入我國限制水域。今（24）日中方故技重施，海巡署機先部署巡防艇全程對應驅離，海警船航入時間約一小時，這也是五月來第8度侵擾金馬水域。

今日上午8時3分，大陸海警「14509」、「14607」等2艘編隊，以近10節高速朝我國馬祖東引水域航行，外側由海警「14517」策應，海巡署以 PP-3586、PP-3571等2艇平行監控、告警驅離下，中方船舶於9時整駛離。

▲▼大陸2海警船高速侵入金馬水域，海巡署警告驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

另一方面，與東引相距約100浬之烏坵島，則有大陸海警船舷號「14606」、「14506」同時對我編隊侵擾，另有「14502」在外環伺；海巡署調度PP-10039、PP-10035等2艇對應示警，全程蒐證廣播命令離去，海警船於8時59分航出我國水域。

海巡署表示，本月以來大陸海警船已8次駛入金馬限制水域，影響海上航行安全、破壞和平穩定，更無益兩岸對等交流，要求中國自我克制，立即停止不理性行為，海巡署將以堅定的態度，捍衛國家主權及安全。