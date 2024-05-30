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工會揭3大業務「去年虧16.5億元」　中華郵政：仍達盈餘繳庫目標

▲▼中華郵政,郵局,儲匯。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政去年繳庫83.48億元。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

屏東郵政工會日前揭中華郵政去年郵務、儲匯、壽險等三大業務虧損16.5億元，每股盈餘-0.2元，首度虧損。中華郵政公司今表示，去年整體壽險業之避險成本即高達3602億元，創下歷史新高，但並未影響盈餘繳庫數達成，去年繳庫83.48億元，年年達成盈餘繳庫目標。

屏東郵政工會日前揭露中華郵政去年郵務、儲匯、壽險等三業務大虧16.5億元，111年度基本每股盈餘2.4元，去年每股盈餘-0.20元，百年郵政首度虧損，更縮編基層人力額度，遇缺不補。

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中華郵政公司今發新聞稿表示，112年因美國聯準會急遽升息，台美利差急速擴大，全體壽險業一致面臨外匯避險成本高漲困境，112年整體壽險業之避險成本即高達新臺幣3602億元，創下歷史新高，亦較111年1496億元顯著增加。

郵政公司指出，中華郵政同樣受高額避險成本影響，112年雖負擔鉅額避險成本衝擊損益，但未影響盈餘繳庫數的達成，郵政公司整體營運良好，112年仍依既定目標順利達成盈餘繳庫數83.48億元。

中華郵政強調，郵政公司自成立以來，年年均達成盈餘繳庫目標，公司體質穩健，且長期受民眾信賴，未來仍持續努力不懈，提升公司競爭力。

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