全國最大笑氣分裝場曝！桃園揪出35噸貨櫃槽　市價高達8500萬

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局稽查人員今（29）日上午會同市警局刑事警察大隊、大園警方在大園區中山南路一家鐵皮工廠，查獲地下笑氣分裝場，現場查獲1座35噸之灌式貨櫃槽（ISO TANK）、158支笑氣鋼瓶與分裝器設備，環保局指出，這是目前查獲最大宗非法笑氣分裝場，環保局對現場郭姓負責人依「毒性及關注化學物質管理法」規定，處最高新台幣30萬元罰鍰，並沒入笑氣鋼瓶、灌式貨櫃槽及分裝器設備。

▲桃園市環保局稽查人員今天會同大園警方在大園區中山南路某鐵皮工廠查獲地下笑氣分裝場，現場查獲一座儲存槽與笑氣瓦斯鋼瓶等證物。（圖／市府環保局提供）

環保局日前接獲檢舉，位於大園區中山南路一處鐵皮工廠疑似為地下笑氣分裝場，今天下午會同桃園市警局刑大、大園警分局聯合稽查，現場查獲包括郭姓負責人持有大量鋼瓶、ISO TANK及分裝器設備，經清點後現場有158支鋼瓶等證物，郭姓負責人坦承鋼瓶及ISO TANK、分裝器設備均為其所有，但對於來源則不願提供其他訊息。

▲桃園市環保局稽查人員今天會同大園警方在大園區中山南路某鐵皮工廠查獲地下笑氣分裝場，現場測量大型儲存槽笑氣濃度。（圖／市府環保局提供）

經環保局人員初步儀器量測ISO TANK內笑氣濃度為1000PPM以上，推估現場可分裝10公升笑氣鋼瓶至少1萬7000支以上，以每支以新台幣5000元計算，市值高達8500萬元，環保局人員依「毒性及關注化學物質管理法」規定，對郭姓負責人處最高新台幣30萬元罰鍰，並依法沒入笑氣鋼瓶、灌式貨櫃槽與分裝器設備等證物。

▲桃園市環保局稽查人員今天會同大園警方在大園區中山南路某鐵皮工廠查獲地下笑氣分裝場，現場查獲大型儲存槽、瓦斯鋼瓶等證物。（圖／市府環保局提供）

環保局表示，已同步將查獲笑氣鋼瓶依規定送檢驗測定，如確認為「一氧化二氮（笑氣）」之關注化學物質，未申領相關文件，將依「毒性及關注化學物質管理法」開罰外，相關鋼瓶、器具將沒入。

環保局強調，因笑氣具有短暫興奮效果，常被誤用於毒品替代，若吸入恐導致缺氧、呼吸困難、癱瘓，甚至有引發死亡之風險，此批笑氣若流入毒品市場對市民、國人健康危害，後果將不堪設想。

此外，環境部化學物質管理署於2020年10月30日已公告笑氣為關注化學物質，未申領相關核可文件，將依「毒性及關注化學物質管理法」規定進行沒入相關物品，並處最高新台幣30萬元罰鍰。濫用吸食笑氣，可依「社會秩序維護法」裁處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下罰鍰，環保局初判為非法輸入進口，後續將持續擴大追查來源流向。

環保局呼籲，切勿購買來路不明之氣體吸食，因未有相關品質檢驗把關，倘若食用或濫用過量，恐有呼吸困難、胸悶、咳嗽、精神混亂、視覺系統、神經系統及腦部受損、癱瘓等症狀，當急性中毒時，會導致缺氧或身亡危害風險，且會因持有未經核准之笑氣因而受罰，不僅傷錢又傷身，籲請民眾勿貪圖一時之快，造成永不可回復之傷害。