不是8月！台中李海魯肉飯6月就收攤　闆娘嘆身體差...客人湧入回味

記者許權毅／台中報導

台中市爌肉飯名店「李海魯肉飯」原子店日前在藝人李易前往拍攝時，意外透露要熄燈，原訂8月要熄燈。今日店家受訪則表示，應會提早6月30日就正式結束，原因則是店面位置是原中央市場，原本就預計要都更改建，加上老闆娘已經70歲，賣了4、50年，腰部出現不適，才決定結束，不然就繼續拼下去，由於3名子女也選擇不接棒，要另外找工作，「李海魯肉飯」的美味將成絕響。

▲台中李海魯肉飯將在6月30日熄燈。（圖／記者許權毅攝，下同）



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老闆娘王麗珠說，自己是第二代，在店裡面幫忙的孩子們是第三代，因為自己實在是身體不好，才會選擇結束營業、退休，孩子們沒有接手，就另外再找工作。原子店開業大約已50年，自己從20多歲做到現在，也因長期站立，腰部受傷，現在還得使用束腰輔助。

▲▼老闆娘王麗珠說，自己身體實在是不好，也已經做了50年，才打算休息。（圖／記者許權毅攝）



王麗珠說明，李海總計4間店，其他店面也都是親戚所開設，原子店算是元老級，口味也最接近第一代，算是最正宗的口味。最近要結束營業的消息出來後，確實有很多客人回來品嚐，人潮又多起來。

王麗珠兒子說，原子店是從民國68年開始經營，媽媽當初是某次要站上階梯時，腰部不小心受傷，結果發現是脊椎出現問題，經過討論後，才決定讓媽媽休息。若是有人接手，媽媽可能也坐不住，會想繼續服務，加上一個月只休4天，身體也很累，三姊弟才決定不接棒，另外找工作。

▲▼台中李海魯肉飯生意不錯，今日有民眾得知消息，又跑回店裡回味。（圖／記者許權毅攝）



有民眾說，今日是專程前來品嚐，真的感覺是名不虛傳，若是要結束營業，會相當捨不得。也有許多老客人一如既往前來外帶，說自己吃了很多年。

▲▼老闆娘王麗珠說，孩子們應會到外面找工作，不會接手。（圖／記者許權毅攝）



事實上，台中市中央市場已經使用50多年，外表老舊，台中市政府早就預計在今年6月要收回，拆除並改建成公園、社宅。許多攤商包含全聯超市在內，都已經陸續撤離，而「李海魯肉飯」收攤後，當地的傳統美食將再少一味。