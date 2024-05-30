　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是8月！台中李海魯肉飯6月就收攤　闆娘嘆身體差...客人湧入回味

記者許權毅／台中報導

台中市爌肉飯名店「李海魯肉飯」原子店日前在藝人李易前往拍攝時，意外透露要熄燈，原訂8月要熄燈。今日店家受訪則表示，應會提早6月30日就正式結束，原因則是店面位置是原中央市場，原本就預計要都更改建，加上老闆娘已經70歲，賣了4、50年，腰部出現不適，才決定結束，不然就繼續拼下去，由於3名子女也選擇不接棒，要另外找工作，「李海魯肉飯」的美味將成絕響。

▲▼台中李海魯肉飯熄燈。（圖／記者許權毅攝）

▲台中李海魯肉飯將在6月30日熄燈。（圖／記者許權毅攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

老闆娘王麗珠說，自己是第二代，在店裡面幫忙的孩子們是第三代，因為自己實在是身體不好，才會選擇結束營業、退休，孩子們沒有接手，就另外再找工作。原子店開業大約已50年，自己從20多歲做到現在，也因長期站立，腰部受傷，現在還得使用束腰輔助。

▲▼台中李海魯肉飯熄燈。（圖／記者許權毅攝）

▲▼老闆娘王麗珠說，自己身體實在是不好，也已經做了50年，才打算休息。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中李海魯肉飯熄燈。（圖／記者許權毅攝）

王麗珠說明，李海總計4間店，其他店面也都是親戚所開設，原子店算是元老級，口味也最接近第一代，算是最正宗的口味。最近要結束營業的消息出來後，確實有很多客人回來品嚐，人潮又多起來。

王麗珠兒子說，原子店是從民國68年開始經營，媽媽當初是某次要站上階梯時，腰部不小心受傷，結果發現是脊椎出現問題，經過討論後，才決定讓媽媽休息。若是有人接手，媽媽可能也坐不住，會想繼續服務，加上一個月只休4天，身體也很累，三姊弟才決定不接棒，另外找工作。

▲▼台中李海魯肉飯熄燈。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中李海魯肉飯生意不錯，今日有民眾得知消息，又跑回店裡回味。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中李海魯肉飯熄燈。（圖／記者許權毅攝）

有民眾說，今日是專程前來品嚐，真的感覺是名不虛傳，若是要結束營業，會相當捨不得。也有許多老客人一如既往前來外帶，說自己吃了很多年。

▲▼台中李海魯肉飯熄燈。（圖／記者許權毅攝）

▲▼老闆娘王麗珠說，孩子們應會到外面找工作，不會接手。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中李海魯肉飯熄燈。（圖／記者許權毅攝）

事實上，台中市中央市場已經使用50多年，外表老舊，台中市政府早就預計在今年6月要收回，拆除並改建成公園、社宅。許多攤商包含全聯超市在內，都已經陸續撤離，而「李海魯肉飯」收攤後，當地的傳統美食將再少一味。

▲▼台中李海魯肉飯熄燈。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中李海魯肉飯熄燈。（圖／記者許權毅攝）

ET快訊
快訊／2號颱風「馬力斯」最快明生成　路徑出爐
台中47年知名魯肉飯6月收攤！　闆娘嘆原因
48歲內田有紀開球！　不老神顏太離奇「根本高中女生」
快訊／臉書當機了　網頁打不開超卡！
快訊／男騎士「上半身插進水溝爛泥」死亡
拚6／30上路！5違規可檢舉　8微罪取消
快訊／遊日注意！艾維尼加速　關東明狂風暴雨
社子島「有人放大量蛇」！　跑進住家嚇壞：眼鏡蛇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

咬下巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出碎掉的大蟑螂！店家回應了

高鐵北延宜蘭拚二階環評　李孟諺：車站選址是各界共識

「小紅書」網購倉鼠就是走私！　防檢署：最高可處7年徒刑

快訊／又有熱帶低壓！2號颱風「馬力斯」最快明生成　路徑出爐

不是8月！台中李海魯肉飯6月就收攤　闆娘嘆身體差...客人湧入回味

品保協會今赴北檢控告林大鈞3罪名　持假單據意圖再騙900萬

快訊／臉書當機了　網頁打不開超卡！

公路局啟動3地省道巡查　籲震後避免進山區

只提供屍袋！剴剴冤死未明「1連結求附議」　PTT推：很多人都忘了

LIVE／連兩起「規模5以上地震」　氣象署最新說明

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

咬下巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出碎掉的大蟑螂！店家回應了

高鐵北延宜蘭拚二階環評　李孟諺：車站選址是各界共識

「小紅書」網購倉鼠就是走私！　防檢署：最高可處7年徒刑

快訊／又有熱帶低壓！2號颱風「馬力斯」最快明生成　路徑出爐

不是8月！台中李海魯肉飯6月就收攤　闆娘嘆身體差...客人湧入回味

品保協會今赴北檢控告林大鈞3罪名　持假單據意圖再騙900萬

快訊／臉書當機了　網頁打不開超卡！

公路局啟動3地省道巡查　籲震後避免進山區

只提供屍袋！剴剴冤死未明「1連結求附議」　PTT推：很多人都忘了

LIVE／連兩起「規模5以上地震」　氣象署最新說明

台東1年開出2億交通罰單！議員批搶錢　饒慶鈴：年輕警員不受教

咬下巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出碎掉的大蟑螂！店家回應了

小笠原欣幸：賴清德信任度表現不俗　「一中」名存實亡

高鐵北延宜蘭拚二階環評　李孟諺：車站選址是各界共識

增加邦交國？　林佳龍語帶玄機：確實有國家想建立「更緊密」關係

桃園男開車突中風！妻接電話急求助　警靠關鍵字找到人送醫

遊客失控！富士山黑幕出現「十多個破洞」　急加貼勿觸警示

北韓違反決議射衛星　傳聯合國安理會31日將開會討論對策

「小紅書」網購倉鼠就是走私！　防檢署：最高可處7年徒刑

減重失敗原因大公開！這血型以為買產品就會瘦　O型最容易成減肥難民

澎湖潛水遇鯨鯊伴遊　業者讚：看過最大的

生活熱門新聞

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

快訊／07：54規模5.1地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！　07：54地牛翻身

公公玩當沖賠千萬　媳婦怨被拖下水

快訊／09:11花蓮近海規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

快更新！LINE來電不能接「安卓有救了」

被質疑AI作畫！繪師PO「工作照」因身材大歪樓

今「天赦日」招貴人開運法曝　5生肖拜玉皇大帝發財

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

更多熱門

相關新聞

天道盟吳桐潭7／9告別式　靈堂地點、布置曝

天道盟吳桐潭7／9告別式　靈堂地點、布置曝

天道盟發起人之一、精神領袖吳桐潭，22日在台大醫院因癌症病逝，享壽75歲。告別式預計在7月9日舉行，目前在基隆六合停車場已開始搭建告別式靈堂。

被罰寫千遍內容曝　基隆國小生身心受傷

被罰寫千遍內容曝　基隆國小生身心受傷

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

黃仁勳帶張忠謀、林百里續攤寧夏夜市

黃仁勳帶張忠謀、林百里續攤寧夏夜市

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

關鍵字：

台中李海魯肉飯原子店爌肉飯結束熄燈營業影音

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

大摩點名7個股搭上輝達成長　三台廠股價「還有5成上漲空間」

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面