怨抽菸喝酒「朋友老是不出錢」72秒攻擊49次打死他　男判15年

▲黃姓街友持酒瓶將廖姓街友打死。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名黃姓街友，前年（2022年）因抽菸、喝酒及金錢糾紛，與廖姓街友起衝突，黃男情緒失控，徒手、持酒瓶猛烈攻擊廖男49下，造成廖傷重不治。台中地院國民法官一審判刑15年，案經上訴，台中高分院今（30）日駁回，全案仍可上訴。

檢方調查，黃男（63歲）與廖男是朋友，2022年11月5日上午10時許，黃男騎車行經台中市東區富台東街，看到廖男與其他朋友在路邊喝酒聊天，也上前加入聚會。

不過黃男因不滿自己常請廖男喝酒、抽菸，廖男卻老是不出錢，當日與廖男大起爭執，竟持米酒瓶攻擊廖男頭部，廖倒地之後，再對廖拳打腳踢。警消獲報到場將的傷重廖男送醫，仍不幸宣告不治，黃男則當場遭到警方逮捕，檢方偵訊後依殺人罪嫌將他起訴。

本案移審台中地院由國民法官審理，是台中地院的第二件國民法官審理案，檢方勘驗監視器影像，發現黃於72秒內連續攻擊廖49次，攻勢多集中在頭部，認為黃有殺人犯意；檢方並查出，黃有多項前科，包括毒品、酒駕，甚至還有傷害致死，前後被判刑確定多次，還有5次逃亡遭通緝的紀錄。

辯護人則說，黃與廖是同鄉，黃的日薪僅1000多元，仍願意拿出其中200元給廖當生活費，或是請廖抽菸、喝酒，有同鄉情誼，是因情緒失控才釀禍，無殺人犯意，應僅構成傷害致死。

一審檢方求刑15至18年，合議庭經評議程序後宣判，依殺人罪判15年有期徒刑；案經上訴，台中高分院今天駁回上訴。