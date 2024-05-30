傳訊「你的生日禮物可以採收了」　台南男慘關2年半

記者黃翊婷／綜合報導

蕭姓男子在2022年12月至2023年1月間，於自家陽台栽種大麻，成功培育大麻植株1株，接著他透過社交軟體群組分別向2人傳送「你的生日禮物可以採收了」、「你幾點要來拿你的花啊」等訊息，結果東西還沒交出，就被檢警查獲。台南地院法官審理之後，依意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，判處蕭男有期徒刑2年6個月。

▲蕭男傳訊息邀請他人來「採收」生日禮物，結果被檢警抓包種植大麻。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

判決書中記載，蕭男明知大麻是《毒品危害防制條例》第2條第2項第2款所規定的第二級毒品，不得栽種，竟透過不詳方式取得數顆大麻種子，並在2022年12月至2023年1月間於自家陽台種植，成功培育出大麻植株1株。

接著，蕭男在2023年4月間將自己栽種的大麻植株照片上傳至某社交軟體群組，並分別向2人傳送「你的生日禮物可以採收了」、「給你聽聽使用心得」、「好，我先幫你採一朵起來，你回去試試」、「你幾點要來拿你的花啊」等訊息。檢警獲報之後，在同年5月持搜索票找上蕭男，果然查獲1盆大麻植株盆栽。

蕭男到案之後堅稱，栽種大麻是為了給自己使用，如果有收成，才會提供給友人。但台南地院法官認為，蕭男在群組內傳訊息告知群組成員「採收進度」，顯然並非單純供己施用，因此不採信他這部分的說詞。

法官接著表示，考量到蕭男在警詢、偵查及本院審理期間均坦承犯行，過去也沒有任何與毒品相關的犯罪紀錄，最終依意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，判處他有期徒刑2年6個月，全案仍可上訴。