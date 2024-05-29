Joeman、蕾菈夫婦持大麻被逮！當庭寫悔過書、服義務勞務換緩起訴

▲網紅蕾菈夫婦、Joeman持毒案偵結，檢方給予緩起訴處分。（圖／翻攝自其IG）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

知名YouTuber Joeman（本名翁雋明）、網紅蕾菈（本名何蕾伊菈）及其老公湯宇，2023年遭查獲涉嫌持有大麻毒品，Joeman與蕾菈事後拍片道歉，但3人毛髮、尿液送驗結果均呈現陰性反應，涉吸毒部分不起訴，至於持有毒品部分，因犯行明確，檢方要求3人當庭寫下悔過書，並分別提供100及48小時的義務勞務後，給予緩起訴處分。

新北檢先前接獲情資後，2023年11月6日突擊Joeman位在新莊區的住處，另外，蕾菈夫婦位於中和區的住處也遭搜索。Joeman睡夢中被叫醒，一度以為警方按錯電鈴，但住處被起出大麻後，他只好坦承持有，並供稱「是在網路上買的」，蕾菈夫妻則是避重就輕，聲稱在泰國購買，不清楚怎麼會帶回台灣。

事件曝光後，Joeman與蕾菈各自拍攝道歉影片，承認吸食大麻，但經檢方化驗後，3人的樣本均呈現陰性反應，吸毒部分4月12日3人均獲不起訴。

至於Joeman被查獲持有約7.25公克大麻、蕾菈與DJ老公湯宇被查獲持有約0.11克大麻，3人所涉持有第二級毒品罪嫌部分。檢方指出，3人無前科，且事後坦承犯行、態度良好，要求3人當庭寫下悔過書，給予緩起訴1年的處分，另外，自緩起訴處分確定至緩起訴期間屆滿前2個月為止，應分別向檢方指定的政府機關、機構或行政法人、社區及其他符合公益目的的機構、團體提供100及48小時的義務勞務。