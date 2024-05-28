販毒2次買家僅1人　他賺7000元要關6年

記者黃翊婷／綜合報導

李姓男子自稱因家庭經濟壓力所迫，去年4月至6月間分別以2000元、5000元為代價，將2包甲基安非他命賣給洪姓男子。台南地院法官日前審理此案，考量到李男始終坦承犯行，販毒對象也僅有1人，最終依販賣第二級毒品罪判處有期徒刑6年，全案仍可上訴。

▲李男聲稱是因為家庭經濟所迫才會從事販毒。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，李男去年4月間與洪男約好，以2000元為代價販售1包1公克的甲基安非他命，兩人相約面交，洪男當場支付價金。

同年6月間洪男再次找上李男買毒，這次雙方約好以5000元為代價購買1包（3.75公克）甲基安非他命。但由於洪男沒錢，於是改以勞力為代價，幫忙擺攤1天抵1000元，直到履行完畢。

後來李男販毒的事情被檢警查獲，因而挨告。台南地院法官認為，販毒對於社會危害非輕，而且李男先前就曾因販毒被法院判刑6年4個月，該案件定讞之前，他竟再次觸法，可見他目無法紀，縱使是因為家庭經濟壓力所迫，也不值得憐憫。

法官接著表示，考量到李男始終坦承犯行，表露悔意，沒有無端浪費司法資源，加上販毒對象僅有1人，金額也只有幾千元，情節相對輕微，最終依2次販賣第二級毒品罪分別判處有期徒刑5年4個月、5年6個月，合併應執行刑期為6年，全案仍可上訴。