父趁母工作帶小三回家　欠債賣房就跑！3子女心寒拒扶養

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿雄（化名）被3名子女指控，父親過去經常出入聲色場所，還趁母親外出工作時將小三帶回家，甚至為了還債擅自出售房屋，害母子4人無家可歸，如今父親身患疾病需要他人照顧才想起他們，因而決定向法院聲請免除對父親的扶養義務。台南地院法官審理之後，裁定准許3名子女的請求。

▲阿雄被子女指控從未照顧過家人。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，3名子女控訴，父親阿雄過去經常以做生意當藉口，頻繁出入聲色場所，甚至利用母親外出工作的時間，數次帶外遇女子回家，與母親發生口角時也有出現肢體衝突；更誇張的是，父親在1994年間離家，因為積欠債務，竟擅自出售房屋，害母子4人無家可歸。

3名子女表示，他們都是半工半讀完成學業，日常生活費、扶養費都是由母親負擔，父親從未負責，如今父親身患疾病無法自理，對於毫無親情之人，他們實在無力負擔扶養責任，因而決定向法院聲請免除對父親的扶養義務。

阿雄的妻子也證稱，阿雄沒有親自照顧過小孩，也沒有出過錢，只過自己想過的生活，連婆婆（阿雄的母親）都不管，還把外面的女人帶回來，甚至擅自賣房，自己落跑去南部，後來是弟弟幫忙將房子買回來，她和孩子們才有家可回。

台南地院法官認為，阿雄在3名子女成年之前，未盡扶養義務，有違身為人父應盡之責任，顯然已經構成對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，最終裁定准許子女們的請求，免除他們對父親阿雄的扶養義務。

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