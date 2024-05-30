陸女被家暴16次「終身掛糞袋」！　離婚官司拖1年即將開庭

▲被家暴16次掛糞袋女子稱或有機會治好。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川一名謝姓女子與賀姓丈夫結婚2年期間，被家暴高達16次，最近一次家暴更是讓她多處器官受損，腸子斷裂，只能透過人工肛門來排便。謝女多次提出離婚的請求，賀姓丈夫卻始終不同意。謝女透露，離婚訴訟終於將於5月31日開庭審理，「終於可以擺脫了。」

據《中國新聞周刊》報導，近日，丈夫多次家暴致妻子掛糞袋一案有新進展。當事人謝女表示，她與丈夫的離婚糾紛案將於5月31日在成都市武侯區人民法院開庭。而5月30日，謝女起訴丈夫賀男及其親屬的5起侵權責任糾紛案，也將另案開庭審理。

據此前報導，謝女長期頻繁遭丈夫家暴，致其身體不同程度受傷，並多次就醫、報警。當地派出所曾對賀男予以警告，但他拒不改正，致謝女外出躲避。

2023年4月15日，兩人簽署離婚協議，但事後賀又反悔拒絕離婚。同年4月24日，謝女向法院提交人身保護令和離婚申請，但因手續不全，未被受理。當晚，賀男找到外出躲避的謝女，對其施暴。次日，在最後一次施暴中，賀男的毆打致謝女全身多處損傷。

案發後，賀男被公安機關刑事拘留，檢方以賀男涉嫌故意傷害罪、虐待罪向法院提起公訴。謝女稱，目前該刑事案件開庭時間未知。

對於此次開庭的離婚糾紛民事案件，謝女表示，希望爭取到女兒的撫養權，並與賀男離婚，「真希望一開始就不認識他。」

而在之前的離婚協議中，謝女為了離婚，同意女兒歸男方撫養，謝女每月支付撫養費，目前2歲女兒由公婆撫養。

今年5月20日，在當地婦聯幫助下，謝女獲得了一次跟女兒短暫相聚的機會。 謝女稱，根據醫院檢查結果，「我的左腎已經徹底沒功能了，右腎上尿路道不通暢。」 因腎臟問題所引發的後遺症也在慢慢顯現，之後或許會涉及換腎，這也是她最擔心的。

對於目前大便排泄要依賴造瘺，謝女表示，因為自己還比較年輕，「只要堅持治療康復，可能不需要一輩子掛糞袋，可以恢復正常排泄，但無法恢復正常飲食。」多處身體部位創傷，讓謝女認為日後生育希望十分渺茫，「我已經沒有生理期了，以後我也不可能再結婚生子。」