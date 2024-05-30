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快訊／涉拍攝+持有+散布少年性影像　炎亞綸3罪判7月緩刑3年

記者黃宥寧／台北報導

藝人炎亞綸遭網紅耀樂指控，涉嫌拍攝性愛影片、外流，而他當時年僅16歲，炎被依製造、意圖散布而持有少年性影像等罪起訴；炎的陳姓友人留存私密影像長達5年，依無故持有少年性影像罪慘遭起訴。士林地院30日一審宣判，判處炎7月徒刑、緩刑3年；陳男判4月，可易科罰金。全案仍可上訴。

去年6月，耀樂指控炎亞綸在他16歲時，違背其意願發生關係且偷拍，事後還將該影片傳給2名網友瀏覽，炎的另名陳姓友人也於2018年9月28日從社群平台下載影片，並再傳送給炎觀看後，留存影片檔案。

士林地檢署同年7月3日指揮北市婦幼隊搜索，複訊後諭令炎以新台幣50萬元交保、限制出境出海。全案經數月偵查，檢方查出2017年12月炎與耀樂發生親密行為，並拍下影片，後基於意圖散布而持有影片之犯意，將影片以LINE分別傳給2名真實姓名不詳的網友觀看。

▼（左）耀樂、炎亞綸案件落幕。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼耀樂、炎亞綸 。（圖／記者黃宥寧攝）

炎的陳姓男密友於2018年9月28日在X（舊稱推特）下載私密影像，並以通訊軟體傳給炎看，持續保留這段影像，直到2023年8月17日警方上門搜索。

去年11月8日全案偵結，炎被依「修正後意圖散布而持有少年性影像」及「製造少年猥褻行為電子訊號」罪嫌」等2罪嫌起訴；陳男被依修正《兒童及少年性剝削防制條例》第39條第1項無故持有少年性影像罪起訴。

▲▼耀樂炎亞綸。（圖／記者湯興漢攝）

▲去年6月耀樂開記者會指控炎亞綸涉偷拍。（資料圖／記者湯興漢攝）

今年3月第3次法院開庭，庭後炎亞綸表示「雙方以最大的誠意，達成一個大家滿意的結果」，至於和解金不方便透露，外傳和解金達7位數；至於另名陳姓被告因不願坦承犯行，未與耀樂達成和解。

士林地方法院30日一審宣判，依拍攝少年猥褻行為電子訊號罪等3罪，判處應執行有期徒刑7月，可易科罰金，1日1500元折算、緩刑3年，緩刑期間保護管束，依調解筆錄內容履行，全案可上訴；陳姓被告無故持有少年性影像罪起訴，處有期徒刑4月、可易科罰金。

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