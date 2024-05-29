新北女斑馬線上闖紅燈被撞死！駕駛賠錢和解仍判囚4月...原因曝

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止區68歲施姓婦人外出散步，行經新台五路和秀峰路口時雖行走在斑馬線上卻闖紅燈，致潘姓男子駕駛車輛閃避不及正面撞上身亡，施婦兒子對潘男提告。法院審理時，雙方達成和解並獲諒解，士林地院仍依「行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行而過失致人於死罪」判刑4月。

去年5月12日晚間8時許，68歲施婦獨自外出散步，卻在行經新台五路和秀峰路口時闖紅燈走斑馬線上，48歲潘姓駕駛當場閃避不及，將人撞飛，警消趕抵現場時，發現施婦頭部重創，右手、右腳均骨折，已無呼吸心跳，緊急實施CPR並送往汐止國泰醫院，經搶救1小時後仍宣告不治。

痛失母親的施姓兒子決定對潘男提起告訴，警詢時，潘男均坦承犯行，偵查時，雙方雖試行調解仍失敗，檢方據車禍鑑定、現場監視器畫面等，依過失致死罪將潘男起訴。

▼施姓婦人行走斑馬線上闖紅燈遭車撞擊身亡。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

法官審酌潘男駕車行近行人穿越道，竟疏未注意車前狀況，沒禮讓行人優先通行，為肇事主因，施婦於設有號誌管制路口，違規闖紅燈穿越道路，究非全然歸責於潘男，而被告犯後坦承犯行，與家屬成立調解，給付賠償獲得原諒，依「行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行而過失致人於死罪」判刑4月、不得易科罰金。

至於，為何潘男獲取家屬原諒仍遭判囚，法官解釋依道交規定加重後，縱受6個月以下有期徒刑宣告，仍與刑法第41條第1項規定得易科罰金條件不符，自不得諭知易科罰金，故本案雖為有期徒刑4月，然潘男所犯，既非屬可得易科罰金之罪，故自無須為易科罰金折算標準諭知。