女大生採訪被混酒灌醉猥褻！老不修硬拗惹怒法官　判囚7月

▲新北市施姓老翁利用女大生過去因採訪結識信任度，以用餐名義將人灌醉強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

老不修！81歲施姓老翁以收驚為業，與女大生小潔（化名）因採訪結識，進而邀約對方至住家用餐，期間頻勸喝不同種類酒，施見小潔已有醉意，竟以強暴方式將人抱進房間，親吻嘴唇及頸部並以手撫摸身體，女方反抗卻被拉扯釀傷，事後求助友人報警。法院審理時，施翁堅持不認罪，士林地院審結，依強制猥褻罪處有期徒刑7月。

20歲小潔與施翁因學校社團採訪結識，2022年間施邀約小潔到他住家用餐。豈料，心懷不軌的施翁備多種酒類，用餐期間不斷勸小潔喝下，還偷混高粱，不勝酒力的小潔直接被強抱到房間，施開始摸胸、親嘴上下其手，過程中小潔恐懼不斷要推開施翁，施卻恫嚇叫她不要動，並起身準備脫自己褲子，隨後將人壓在床邊，命她待在房內。

小潔趁隙衝到廁所，施翁卻不斷敲門、撞門把，過了20分鐘後，小潔跑出來正準備拿著包包逃跑，施翁卻逼近拉住她說「陪我一晚」、「下次再陪我吃飯」，隨後才將眼鏡、手機還小潔，她也趕緊打給朋友求救報警處理。

法院審理時，施翁否認犯行，其辯護律師則以，案發當天是小潔主動要求要喝高粱、威士忌，被告確定女方能喝酒才各倒1小杯，飲用後小潔說要上廁所，隨後待在浴室20分鐘，施察覺有異，敲門詢問是否需要協助，才將人攙扶至房內休息，10分鐘後，小潔從房內走出，施還提醒她要帶走月餅，強調絕沒有不當接觸甚至脫女生褲子舉動。

另外，鑑定雖有施翁的DNA，可能是小潔有使用施翁放在浴室內的牙刷等物品而沾染其DNA，或當日用餐、喝酒時，因小潔使用被告家餐具，或未使用公筷母匙而沾染上，至於嘴唇上DNA是否直接來自於被告對其親吻，實屬有疑，不能憑此遽認他犯罪。

▼女大生遭81歲翁侵犯。（示意圖／LibreStock）

雙方說法大相徑庭，法官調查發現，小潔逃離後在IG將事發經過紀錄，且以LINE傳送「嗨阿公」、「我回家了」、「我今天很害怕」、「為什麼要這樣對我呢」等文字訊息給被告未獲回覆，法官認一般人如非確實遭受侵害，應無必要在自己社群軟體上虛構其事，無端引來其友人觀覽動態後不斷關切或詢問，更沒有必要直接傳送質問口吻訊息給加害人，進而衍生後續爭端，故認非虛妄。

況且，小潔案發當晚到醫院驗傷，其右前臂確有擦傷（約9公分），而醫院也受理疑似性侵害事件驗傷診斷書，可佐證小潔指述想離開卻遭被告出力拉扯右手。

小潔友人證述，接獲小潔求救電話其聲音有點忽快忽慢，感覺很多話要講，見到面時發現人有點狼狽軟軟的，且站不穩，和平常不一樣，隨後就陪同報警驗傷。

社工也指出，小潔開庭過程中有摳手行為，略顯緊張焦，庭後狀況逐漸變差，對於他人檢討感到委屈，但又無法反駁，與人互動時都需要偽裝自己而深感疲憊，且情緒低落無處抒發，僅能獨自在房間流淚，無法維持原有日常表現。

合議庭審酌雙方年紀差近60歲，被告竟不知分際，趁共同用餐時，被害人已有酒意，身體不適下，為滿足自己一時性慾，違反小潔意願，猥褻得逞，犯後否認犯行、未和解，兼衡施翁小學畢業、配偶過世、從事幫人刮痧、收驚工作，每月收入1至2萬元等狀況，依強制猥褻罪處有期徒刑7月。