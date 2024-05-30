炎亞綸案番外篇！「道歉銅鑼燒」意外爆紅　和解金可買這麼多

▲士檢偵辦炎亞綸案，北市婦幼隊疑洩密予媒體，時任隊長謝志鑫花1360購2盒銅鑼燒向檢致歉，被爆開收據報公帳。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

番外篇！士林地檢署偵辦炎亞綸案，蒐證過程內容卻遭媒體即時披露，時任婦幼隊隊長謝志鑫為滅火，花1360元買2盒銅鑼燒向檢察官道歉，隨後被爆出是報公帳購買，檢方聲明強調，2盒甜點送至政風室，並要求婦幼隊派員取回，謝姓隊長慘遭拔官，「道歉銅鑼燒」因此爆紅。

2023年6月21日網紅耀樂開記者會指控，2017年他16歲時與炎亞綸交往，在炎天母住家遭偷拍性愛片還外流；士林地檢署主動分案偵辦。

7月3日檢方指揮北市婦幼隊前往炎家等處搜索，先是爆出炎搭偵防車應訊，被質疑使用特權躲媒體，而偵防組長蘇文昭澄清「我們沒有使用特權，是奉檢察官指示」；然而，傍晚搜索未畢，又遭某平面媒體即時報導進度，婦幼隊連續脫序行為也讓檢方震怒。

▲時任婦幼隊隊長謝志鑫帶津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒向檢方道歉，卻被爆出是報公帳所買。（資料圖／記者黃宥寧攝）

翌日，婦幼隊時任隊長謝志鑫提著信義區「津野蜂蜜蛋糕」銅鑼燒禮盒前往地檢署欲致歉，但他做法是將禮盒丟在檢座辦公室桌上，讓開完庭返回辦公室的檢座滿頭問號，速將銅鑼燒交至政風室，隨後更被爆出2盒銅鑼燒是報公帳所購買。

7月4日深夜，士檢發出3點聲明表示，依法指揮偵辦全案，專案小組成員均應遵循「偵查不公開作業辦法」，堅守偵查不公開原則，對於媒體因採訪所需而拍攝之部分周邊過程畫面或各自報導之案情，記者如何獲知守候跟拍、抑或所指是否與事實相符，因攸關媒體第四權，表示尊重；員警基於公務禮儀攜至本署之銅鑼燒禮盒兩盒，依據「公務員廉政倫理規範」之規定，悉數交由政風室處理。

▲位在信義區津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒因炎亞綸案意外爆紅。（ 資料圖／記者黃宥寧攝）

翌日政風室致電予婦幼隊要求派員前來取回伴手禮，時任市警局局長張榮興在會議中怒斥「有沒有能力試一次就知道」，同月14日發布人事調動，將婦幼隊長謝志鑫調任犯罪預防科專員，原職由北投分局副分局長許煜凡接任，「道歉銅鑼燒」因此走紅。

該家銅鑼燒距離婦幼隊行駛約5分鐘，道歉事件爆發後，讓大量饕客聞名而來，訂單一度激增，禮盒售價為330元的10入裝蜂蜜紅豆銅鑼燒、396元的12入裝蜂蜜紅豆銅鑼燒；據了解，炎亞綸以7位數與耀樂達成和解，據此金額估算，店家需要賣出約16萬至20萬個銅鑼燒才能達到這個數字。