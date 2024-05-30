　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

洗車場老闆遭砍7刀！惡煞「全身名牌」請法扶律師辯護　判3年半

▲▼ 李維洋 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北市八里區李姓男子（紅圈）持西瓜刀衝早餐店砍傷洗車場陳姓老闆。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區李姓男子持西瓜刀埋伏在早餐店，見洗車場陳姓老闆上門買早餐，立刻朝其頭、臉、臀多處砍7刀，隨即無照駕車離去，又撞傷無辜民眾。陳雖撿回一命，但臉破相留疤，李也被依法起訴。士林地院今（30）日宣判，依殺人未遂罪處有期徒刑3年6月。全案可上訴。

25歲李男與年籍不詳友人及某洗車場陳姓老闆疑有嫌隙，李先到陳男住家附近觀察作息，得知陳早上都會準時到八里區中山路一段某早餐店買早餐，於去年5月31日上午6時許駕車埋伏。

上午6時29分許，陳果真出現在早餐店，李火速拿西瓜刀下車朝他一陣亂砍，隨即開車落跑，陳身受重且傷口頗深，同日晚間因出血不止緊急輸血，一度發出病危通知，經院方診斷受有左上臂後側撕裂傷併左側三頭肌斷裂、背部多處撕裂傷、鼻中膈破裂、前額頭皮撕裂傷、低血容性休克等傷害。

然而，李砍傷人後，無照駕車逃逸過程，行經中華路一段時，又闖紅燈左轉撞擊楊姓父女，導致2人重摔在地，受有多處傷；李隨後也赴龍源派出所自首，經檢警偵辦後依殺人未遂、肇事逃逸、過失傷害等罪起訴。

▲▼ 大崁國小旁早餐店發生砍人事件 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲李男持西瓜刀砍陳姓男子。（資料圖／記者戴上容翻攝）

今年2月李男穿Gucci上衣、手拿FENDI包出庭，由法扶律師替其辯護。他稱自己沒有殺人犯意，只有傷人意思，其餘都認罪。審判長問為何未依和解條件給付15萬予車禍楊姓被害人，李稱近期日子不好過，審判長更當庭教育他：「既然做不到，就不該答應和解」，他則懊悔說：「我滿心抱歉，事情趕不上變化。」

陳男的律師向法官說，李男持西瓜刀朝被害人頭部等處揮砍，具有殺人故意，應以殺人未遂定罪，若未認定就以重傷害論處，但審判長立刻反問：「有沒有重傷依據？」，律師則表示沒有，審判長聽完後諭知，函詢陳男於振興醫院目前顏面受傷治療情況。

庭後，李男步出法院，外面有多達8名男性友人在等他，他也立刻向大家分享開庭狀況，他見記者在拍攝更大方說可以拍呀，「上馬賽克就好」。

ET快訊
快訊／台84驚悚火燒車！　傷亡不明
快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上
日「清純櫻花妹」詐騙800萬日圓！　真實相貌大崩壞
陳沂SWAG處女秀！伺服器大當機　收益曝光
台積電調整配息！原因曝光　網喊：不發我也買
開幕不到120天！　逢甲「超派炸雞」黯然熄燈
英勇高中生救人畫面曝！　脫上衣衝火場扛出老翁
低收單親爸阿里山墜谷亡！　身後留2求學中女兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台84學甲段驚悚火燒車！貨車猛撞施工車隊　傷亡不明

駕駛恍神！自小客萬里隧道「猛磨山壁50米」畫面曝　彈飛橫路中

花蓮怪男深夜校園「全裸趴趴走」校工急報警　公然猥褻罪送辦

台中16歲少年無照騎車　閃聯結車撞路邊車！彈飛重摔人行道

快訊／龍山寺捷運旅客「手扶梯上慘摔」！　撞倒2人釀2傷送醫

跟拍民進黨高市黨部主委　3狗仔溜進住宅大樓遭判拘役

清寒高中生救人畫面曝！脫上衣衝火場扛出老翁　同學捐款助畢旅

低收單親爸阿里山墜谷亡！曝屍邊坡12天　身後留2求學中女兒

快訊／國3槽車自撞護欄！整台「掛中央分隔島上」　影響雙向內車道

偷襲警衛畫面曝！鐮刀煞「伸手拍肩」秒亮刀割頸　2童驚恐狂奔

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

快訊／台84學甲段驚悚火燒車！貨車猛撞施工車隊　傷亡不明

駕駛恍神！自小客萬里隧道「猛磨山壁50米」畫面曝　彈飛橫路中

花蓮怪男深夜校園「全裸趴趴走」校工急報警　公然猥褻罪送辦

台中16歲少年無照騎車　閃聯結車撞路邊車！彈飛重摔人行道

快訊／龍山寺捷運旅客「手扶梯上慘摔」！　撞倒2人釀2傷送醫

跟拍民進黨高市黨部主委　3狗仔溜進住宅大樓遭判拘役

清寒高中生救人畫面曝！脫上衣衝火場扛出老翁　同學捐款助畢旅

低收單親爸阿里山墜谷亡！曝屍邊坡12天　身後留2求學中女兒

快訊／國3槽車自撞護欄！整台「掛中央分隔島上」　影響雙向內車道

偷襲警衛畫面曝！鐮刀煞「伸手拍肩」秒亮刀割頸　2童驚恐狂奔

6月後赴陸團有條件鬆綁「1000團可正常出發」　蕭博仁曝關鍵時間點

塞了整顆統一大布丁！　春上布丁蛋糕「真の布丁蛋糕」開賣了

楊洋「藏明星身分」線上打電玩　迪麗熱巴曝他真實私下貌

快訊／台84學甲段驚悚火燒車！貨車猛撞施工車隊　傷亡不明

南投巧克力咖啡節端午登場　高曼容、馬來貘與爽爽貓攜手代言

晴空匯一片焦黑「房價會狂跌」？網點8難題：至少掉1000萬

台中市議會總質詢突斷電「議員超傻眼」　台電曝原因

小鳳飛飛復出「深V直逼肚臍」！　辣穿高衩短褲「洩腿根」

「四大策略」拓展台灣觀光亮點！　觀光署：2028年達成兆元產業目標

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

新竹鐮刀煞校門口刺傷警衛　師生直擊嚇壞

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

高雄斥資千萬裝潢「全套店」被抄了

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

應徵陣頭他被「逼吃貓屎、麵包蟲」！虐殺棄屍邊坡

即／涉拍攝少年性影像等3罪　炎亞綸判7月緩刑3年

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

社子島大量毒蛇亂竄闖民宅　放生團體說加持過不會咬人

清寒高中生救人畫面曝　同學捐款助畢旅

扮日本和尚夾帶加熱煙彈闖桃機　海關查扣560條

加熱菸仍卡關　民眾再上街頭陳抗

更多熱門

相關新聞

即／涉拍攝少年性影像等3罪　炎亞綸判7月緩刑3年

即／涉拍攝少年性影像等3罪　炎亞綸判7月緩刑3年

藝人炎亞綸遭網紅耀樂指控，涉嫌拍攝性愛影片、外流，而他當時年僅16歲，炎被依製造、意圖散布而持有少年性影像等罪起訴；炎的陳姓友人留存私密影像長達5年，依無故持有少年性影像罪慘遭起訴。士林地院30日一審宣判，判處炎7月徒刑、緩刑3年；陳男判4月，可易科罰金。全案仍可上訴。

新北女闖紅燈走斑馬線遭撞死　駕駛賠錢仍判囚4月

新北女闖紅燈走斑馬線遭撞死　駕駛賠錢仍判囚4月

女大生採訪被混酒灌醉猥褻　8旬翁判7月

女大生採訪被混酒灌醉猥褻　8旬翁判7月

行竊前買貓罐頭安撫狗兒　得手10萬現金落跑

行竊前買貓罐頭安撫狗兒　得手10萬現金落跑

車格「塞汽車+重機」　管委會向住戶求償28萬

車格「塞汽車+重機」　管委會向住戶求償28萬

關鍵字：

殺人未遂八里西瓜刀士林地院

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

拚6/30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面