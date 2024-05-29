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記得儲水！高雄辦理停水連接作業　11區6／2將停水25小時

▲停水,儲水,水龍頭,缺水,降壓,漏水。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄11區將於6月2日至6月3日將停水25小時。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄仁武區仁林路自來水管日前遭受鑽損，台灣自來水公司第七區管理處表示，∮2,000mm搶修工程即將完竣，需辦理停水連接作業以切換回正常供水模式，因此高雄11區將於6月2日至6月3日將停水25小時，請受影響民眾提前儲水備用。

台灣自來水公司第七區管理處表示，高雄仁武區仁林路∮2,000mm自來水管日前遭受鑽損，台灣自來水公司第七區管理處評估搶修此管線停水範圍大、影響時程較長，故為降低影響時間及範圍，已於5月26日先行完成∮1,500mm自來水臨時管線連結工程，切換臨時供水模式穩定供水，之後再進行仁林路∮2,000mm自來水管搶修工程。

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此次停水連接作業，預計於6月2日(星期日) 上午6時起至6月3日(星期一)上午7時止，影響供水時間總計25小時，影響高雄市範圍如下：

橋頭區：全區

梓官區：全區

彌陀區：全區

楠梓區：全區

大社區：全區

岡山區：和平、大遼

仁武區：高楠、仁福、烏林、後安、考潭、中華、文武、仁武

燕巢區：鳳雄、角宿、橫山

左營區：頂西、城南、明建、崇實、合群、廍南、廟北、尾北、自助、埤北、埤東、聖西、廟東、果惠、果貿、海勝、果峰、埤西、聖后、廍北、路東、聖南、光輝、祥和、莒光、永清、中南、中北、頂北、尾西、尾南、屏山、進學

鼓山區：自強、雄峰、鼓峰、內惟、民族、正德、龍井、厚生、建國、前峰、忠正、光榮、平和、民強

大樹區：義大世界

台水表示，估計本次除停水區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。停水期間造成用水不便，敬請見諒。

台水表示，為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。

台水提醒，民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。

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