快訊／苗栗議員曾美露銀樓被搶！搶匪假裝買　搭白色BMW逃亡

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣議員曾美露在公館鄉鬧區大同路開設的「金盈銀樓」，今（29日）晚7點多被佯裝挑選金戒指的男子行搶，歹徒未蒙面進入銀樓，藉口挑選金戒指給父母，趁曾議員低頭在計算售價空檔，將放置玻璃櫃上價值近百萬的整盤金飾搶走，搭上店外接應的白色BMW轎車逃逸。警方據報後正漏夜追緝搶匪當中，曾議員說：「銀樓開業36年以來，頭一次遇到搶匪，實在防不勝防。」

▲苗栗縣議員曾美露開設的銀樓今晚遇搶，損失近百萬，警方鑑識人員到場採證。（圖／記者楊永盛攝）

曾美露說，該名男搶匪年約30多歲，戴眼鏡長相斯文、沒有蒙面或戴口罩，操國語口音，7點左右進入銀樓時，表明要挑選金一萬元左右的金戒指給媽媽，後來加碼挑選一組對戒送給父母，她認為對方有購買的意思，才放心將櫃內一盤金飾拿出來，放置在櫃檯上讓男子挑選。

▲苗栗縣議員曾美露開設的銀樓今晚遇搶，曾回憶過程仍餘悸猶存。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣議員曾美露開設的銀樓今晚遇搶，損失近百萬，警方鑑識人員到場採證。（圖／記者楊永盛攝）

曾美露表示，正當低頭計算折扣後售價時，歹徒直接端走整盤金飾，轉身要逃逸時，按了大門自動開關後，跳上門口接應的BMW白色轎車，沿著台6線往北逃逸，嚇得她趕緊打110報警，她粗估損失9兩多金飾，市價近百萬元，而這也是她銀樓自民國77年開業以來，首度被搶匪犯案。

▲苗栗縣議員曾美露開設的銀樓今晚遇搶，損失近百萬，警方鑑識人員到場採證。（圖／記者楊永盛攝）

苗栗警分局長潘嘉旺獲報，立即率偵查隊長彭明硯等幹員到現場，並請縣警察局鑑識課協助採證，希望在搶匪觸摸過的櫃檯、玻璃門能採集到完整指紋，盡速釐清搶匪身份。據指出，犯案轎車懸掛的車牌，在案發前約1小時才在苗栗市失竊，研判搶匪至少有2名，警方漏夜調閱路口監視器，希望早日鎖定搶匪行蹤和身分。

▲苗栗縣議員曾美露開設的銀樓今晚遇搶，損失近百萬，警方成立專案小組漏夜追緝搶匪當中。（圖／記者楊永盛攝）