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搶救倒數第2出生率！苗栗縣明年每胎補助2萬　這鄉最高8萬元

▲▼苗栗縣長鍾東錦在縣議會備詢，承諾明年提高生育津貼補助為每胎2萬元。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣長鍾東錦在縣議會備詢，承諾明年提高生育津貼補助為每胎2萬元。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛∕苗栗報導

苗栗縣人口不斷下滑，根據內政部戶政司統計資料，苗栗縣2023年出生人數2254人，全台排名第21名、僅略勝最後一名的基隆市。27日縣議會有議員進行縣政總質詢時，關切縣府是否跟進外縣市加碼生育津貼、搶救出生率？縣長鍾東錦表示，若財政允許，明年起每胎的生育津貼補助都是2萬元。

內政部統計資料顯示，苗栗縣2014年有6004名新生兒，往後每年生育率逐漸下滑，2015年5756人、2016年4756人，去年僅剩2254名新生兒，再創下歷史新低，概算起來平均每千位苗栗縣民只生4、5名新生兒。

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苗栗縣政府雖然財政拮据，但為提高生育津貼，今年起提高至第1胎補助1萬元、第2胎以上每胎補助2萬元，多胞胎每名新生兒發2萬元，並有凍卵、卵巢功能檢查等4項補助。昨天（27日）議會總質詢時，縣議員邱毓興、翁杰連袂關心生育率低落問題。

邱毓興指出，苗栗出生率逐年下降，去年更是全國倒數第2，今年生育津貼提高初見成效，今年截至4月止出生數為775人，與去年同期761人增加14人，相信今年的出生總人數會比去年高。不過，對比新竹市、桃園市第1胎補貼都是3萬元，雲林縣今年起前3胎每胎補助3萬元，更又提出龍年專案，再加碼3萬元，希望藉此提高生育率；邱、翁都說，為不讓苗栗出生率每年都全國倒數，盼能跟進其他縣市加碼生育津貼。

▲▼苗栗縣長鍾東錦在縣議會備詢，承諾明年提高生育津貼補助為每胎2萬元。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣議會正召開定期大會，昨有議員關心出生率低落問題。（圖／記者楊永盛攝）

縣長鍾東錦答詢時說，將跟主計處討論，若財政允許，從明年開始第1胎生育津貼再加碼1萬元，也就是不論生第1胎、第2或第3胎，每胎補助都2萬元，而縣內18個鄉鎮市公所也有推行生育津貼，其中南庄鄉每胎更補貼6到8萬元，希望各鄉鎮市公所財政若有餘力鼓勵多補貼。

此外，鍾東錦認為龍年加碼補貼不太恰當，以苗栗縣來說，今年國中新生因龍年效應大增，光是建國國中增加8班，也可預期2027高中新生暴增，他覺得補貼應該鼓勵其他年度，不要特定龍年，以免造成辦學困擾。

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